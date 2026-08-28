Hasta definir el concurso, la Justicia no cubrirá nuevas vacantes

El Poder Judicial de San Juan no cubrirá, en principio, las nuevas vacantes que se generen mientras dure el concurso de ingreso 2026. La decisión se produce luego de que caducara el listado de aspirantes de 2022 y mientras se desarrolla el nuevo proceso, que podría quedar culminado y aprobado hacia diciembre. Las inscripciones estarán abiertas del 1 al 4 de septiembre y el concurso tendrá cinco etapas eliminatorias y dos sedes de evaluación.

La ministra de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, explicó a DIARIO HUARPE que habrá excepciones cuando existan requerimientos inmediatos. “En principio, no cubriríamos, en principio, salvo necesidades del servicio”, señaló.

El nuevo concurso demandará varios meses por la cantidad de postulantes y por las distintas instancias que deberán atravesar. “Estimamos que el concurso de ingresos va a estar culminado y aprobado sobre diciembre”, explicó García Nieto. Solo la prueba de dactilografía podría demandar unos 10 días hábiles, dependiendo del número de inscriptos.

Por qué caducó el listado de 2022

La Corte decidió no extender nuevamente el listado del concurso anterior porque ya había sido prorrogado dos veces y cumplió su vigencia. “Todo concurso que tiene vigencia está realizado para que, terminada la vigencia, caduca”, sostuvo García Nieto.

La renovación permitirá que quienes no participaron o no aprobaron el proceso anterior puedan volver a presentarse bajo las nuevas condiciones.

La ministra también aclaró que quienes hayan aprobado concursos anteriores deberán rendir nuevamente y no tendrán un beneficio automático. “El examen es igual para todos, que no da ningún tipo de crédito haber aprobado los concursos anteriores”, afirmó.

Ese antecedente podría ser considerado posteriormente al momento de definir un ingreso ante postulantes con perfiles similares, aunque García Nieto remarcó que no constituye una obligación legal ni un requisito fijado por la Corte.

Cómo será el nuevo concurso

El proceso permitirá cubrir cargos de planta permanente de personal administrativo y técnico. La inscripción será exclusivamente online y el formulario deberá completarse desde una computadora, ya que no estará disponible para celulares ni tablets.

Cada postulante deberá elegir una sola circunscripción al momento de anotarse.

El concurso tendrá cinco etapas eliminatorias. La primera será una prueba de dactilografía, seguida por una evaluación de ortografía. Quienes superen ambas accederán a un curso virtual obligatorio, asincrónico y autogestionado a través de la Escuela Judicial.

La capacitación tendrá nueve módulos y permanecerá habilitada durante entre siete y ocho días. Algunos incluirán cuestionarios de entrenamiento relacionados con la evaluación posterior.

La cuarta etapa será un examen de conocimientos teóricos sobre Derecho Constitucional, Civil, Laboral, de Familia y Penal, además de la Ley Orgánica de Tribunales, la organización del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y mediación.

La última instancia será una entrevista personal, de asistencia obligatoria y también eliminatoria. “Quien no asista a la entrevista queda también eliminado del listado”, explicó García Nieto.

Dos sedes para rendir

Los postulantes de la Primera Circunscripción deberán rendir en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, sobre Entre Ríos 33 Sur.

Para la Segunda Circunscripción, que comprende Jáchal e Iglesia, la sede será San José de Jáchal. En este caso, será requisito contar con domicilio en alguno de esos departamentos.

Superar las cinco etapas permitirá integrar el listado de aspirantes para futuras incorporaciones a la planta permanente, pero no implicará un ingreso automático.

La inscripción estará disponible del 1 al 4 de septiembre en la página oficial del Poder Judicial de San Juan, donde también se publicarán los requisitos y demás detalles de la convocatoria.