El voraz incendio, en medio del fuerte viento Zonda, que este jueves avanzó sobre el asentamiento San Cayetano, en Alto de Sierra, en el departamento Santa Lucía, dejó al menos 10 viviendas afectadas. Entre las familias damnificadas está la de Gustavo Maldonado, vecino de Finca Don Joselito, entre el Barrio Rural 2 y el asentamiento, cuya casa quedó destruida por las llamas.

Maldonado vivía allí junto a su familia de cinco integrantes, entre ellos tres menores de 7, 12 y 14 años. Cuando comenzaron a percibir el humo. creían que el fuego no alcanzaría la vivienda, pero el avance cambió la situación en cuestión de minutos.

“Perdimos todo, la casa completa. Alcanzamos a sacar los documentos nada más porque pensamos que el fuego no iba a llegar, pero llegó y no pudimos hacer nada”, contó entre lágrimas el hombre a DIARIO HUARPE.

Menos de cinco minutos para escapar

Cerca de las 16:30 horas, un fuerte olor a humo llevó al padre de familia a salir para observar qué ocurría. Al ver una gran columna en las inmediaciones, decidió sacar inmediatamente a los chicos de la casa.

La familia alcanzó a alejarse unos 100 metros. Cuando Maldonado intentó regresar, las llamas ya habían alcanzado la propiedad.

“El fuego estaba a 200 metros y en menos de cinco minutos llegó. Cuando me devolví ya estaba prendida fuego la casa, estaba todo prendido”, relató.

La rapidez con la que se propagaron las llamas, en una jornada atravesada por fuertes ráfagas de Zonda, dejó prácticamente sin margen para regresar por otras pertenencias. La prioridad fue poner a salvo a la familia.

Los cinco integrantes lograron salir y se encuentran en buen estado de salud. Maldonado contó además que su padre perdió todos los animales que tenía en el lugar.

Origen no confirmado

Por el momento no existe una explicación confirmada sobre cómo comenzó el incendio. El vecino aseguró que todo ocurrió demasiado rápido como para identificar el origen y que las llamas comenzaron a avanzar en distintas direcciones.

Mientras Bomberos, vecinos y equipos de emergencia trabajaban para contener el fuego en Alto de Sierra, las familias afectadas comenzaron a dimensionar los daños provocados por un incendio que alcanzó múltiples viviendas.