La Municipalidad de Rivadavia impulsa la creación del Primer Archivo Histórico del departamento, un espacio destinado a recuperar, conservar y poner en valor la memoria y el patrimonio cultural de la comunidad.

Para avanzar con el proyecto, convocaron a los vecinos a donar o prestar fotografías, documentos, objetos y otros materiales que permitan reconstruir la historia local.

La iniciativa busca reunir testimonios y elementos que reflejen la evolución del departamento, sus instituciones, sus acontecimientos y la vida cotidiana de quienes contribuyeron a su crecimiento. El objetivo es preservar esos recuerdos y garantizar que puedan ser conocidos por las futuras generaciones.

Entre los materiales que se pueden aportar se encuentran fotografías antiguas o actuales de personas, lugares, instituciones y eventos; cartas, expedientes, actas, registros y periódicos; objetos representativos de la vida cotidiana, herramientas y recuerdos; además de videos, películas, grabaciones, libros, revistas y publicaciones relacionadas con la historia de Rivadavia y sus habitantes.

Desde el municipio destacaron la importancia de la participación de la comunidad, ya que cada aporte puede convertirse en una pieza fundamental para reconstruir la identidad del departamento y conservar su memoria colectiva.

Cómo colaborar con el Primer Archivo Histórico de Rivadavia

Los vecinos que tengan materiales de interés histórico y quieran colaborar con el proyecto pueden comunicarse con el municipio a través de los siguientes canales.

Correo electrónico: archivohistoricorivadavia@gmail.com - WhatsApp: 2645590008.

La convocatoria contempla tanto la donación como el préstamo de materiales, por lo que quienes conserven fotografías, documentos u objetos de valor histórico podrán acercarlos para contribuir a la conformación del archivo.

Con esta propuesta, Rivadavia busca construir un espacio que permita resguardar las historias, los recuerdos y las raíces de la comunidad, con la participación de los propios vecinos.