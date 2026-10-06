El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 quedó en manos de tres científicos cuyos trabajos cambiaron la manera de estudiar el cerebro. El estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel fueron reconocidos por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y el desarrollo de la optogenética.

La técnica permite utilizar pulsos de luz para controlar con precisión la actividad de determinadas células nerviosas. De esta manera, los investigadores pueden observar qué neuronas intervienen en procesos como la memoria, las emociones, el comportamiento, el dolor o el sueño y establecer relaciones de causa y efecto que antes eran mucho más difíciles de demostrar.

Peter Hegemann y Georg Nagel descubrieron la clave

El origen del desarrollo premiado estuvo en una pregunta relacionada con un organismo microscópico. Hegemann y Nagel estudiaron cómo un alga unicelular llamada Chlamydomonas detecta la luz y descubrieron una proteína denominada canalrodopsina.

Esta proteína funciona como una especie de puerta molecular sensible a la luz. Cuando recibe una determinada longitud de onda, permite el movimiento de partículas cargadas eléctricamente a través de la membrana celular. El descubrimiento abrió la posibilidad de utilizar esa propiedad en otras células.

Hegemann es profesor de Biofísica Experimental en la Universidad Humboldt de Berlín, mientras que Nagel es profesor de Fisiología Molecular Vegetal en la Universidad de Würzburg, Alemania. Sus investigaciones sobre proteínas sensibles a la luz sentaron una de las bases fundamentales de la optogenética.

Karl Deisseroth convirtió el descubrimiento en una herramienta

El trabajo de Karl Deisseroth permitió llevar ese descubrimiento al campo de la neurociencia. El científico estadounidense incorporó el gen de la proteína sensible a la luz en células nerviosas y consiguió que pudieran ser activadas mediante iluminación.

El paso siguiente fue demostrar que este mecanismo podía utilizarse en cerebros de animales vivos. Así, la luz pasó a funcionar como un verdadero interruptor capaz de encender o apagar la actividad de neuronas específicas.

Deisseroth es profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Stanford. Su trabajo fue decisivo para transformar una propiedad descubierta en un organismo microscópico en una herramienta para investigar los circuitos neuronales.

Qué cambió con la optogenética

Antes de esta técnica, los investigadores podían estimular determinadas zonas del cerebro, pero tenían dificultades para determinar exactamente qué células eran responsables de una respuesta. La optogenética permitió hacerlo con una precisión mucho mayor, activando o inhibiendo grupos específicos de neuronas mediante luz.

El método se utiliza actualmente en laboratorios de todo el mundo para estudiar circuitos relacionados con la memoria, el miedo, la toma de decisiones, las adicciones, el sueño y otras funciones. También abrió nuevas líneas de investigación sobre enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

Uno de los campos que ya mostró resultados concretos es la restauración de la visión. La optogenética permitió desarrollar terapias experimentales destinadas a volver sensibles a la luz determinadas células de la retina en personas con enfermedades degenerativas.

Así, los trabajos de Hegemann, Nagel y Deisseroth convirtieron a la luz en una herramienta para estudiar y controlar células vivas y abrieron una nueva etapa en la investigación del funcionamiento del cerebro.