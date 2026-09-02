El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, anunció a través de las redes sociales oficiales del Hospital Garrahan la "desvinculación" de Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT). Algunos medios de comunicación de alcance nacional replicaron la noticia. “Afuera por no trabajar”, posteó con modos mileístas el ministro en sus redes. T

También usó la cuenta oficial del Hospital Garrahan para difundir que se “desvinculó a una gremialista por no ocupar su puesto de trabajo”. Los mensajes aluden a Norma Lezana, referente gremialista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del hospital. Hasta última hora del lunes ella no había sido formalmente notificada y tampoco podría ser despedida por el ministro: tiene fueros sindicales que solo la Justicia puede desestimar.

“Ante los trascendidos que circulan, aclaramos que no he sido notificada de dicha cesantía, no estoy despedida, porque no fui notificada. Además soy secretaria general del Sindicato de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, electa y en funciones, por lo tanto tengo fueros sindicales que solo la justicia puede quitarme. Lo que está ocurriendo demuestra el ensañamiento hacia el sindicato y hacia mí, en el rol que represento como profesional en este cargo”, dijo Lezana al diario Tiempo Argentino.

Remarcó, además, que quienes abrieron los sumarios contra representantes gremiales y el propio interventor del hospital pediátrico –Mariano Pirozzo- “están denunciados ante la justicia federal de Comodoro Py en una causa que lleva la jueza (María) Servini por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público y tendrán que responder también por este ataque directo”. De hecho, el próximo 10 de septiembre Lezana está citada para declarar en esa causa.

“Interpretamos que intentan desviar el eje sobre la denuncia que estamos haciendo por el manejo de los fondos públicos del hospital”, analizó la referente gremial. Y enumeró: “compras directas, 58 mil millones de pesos en bonos de la deuda a 13 años y fondos de inversión, mientras niegan a los pacientes las prótesis y los medicamentos de alto costo En un momento donde la dotación de personal está completamente diezmada”.

Ante este panorama, desde los gremios convocaron a una conferencia de prensa para este miércoles al mediodía frente al hospital, mientras el jueves habrá una asamblea abierta “para evaluar pasos a seguir. Vamos a necesitar todo el apoyo que hizo del Hospital Garrahan una causa nacional. Seguimos firmes en su defensa”.

La versión oficial

"Un sumario acreditó que durante el 2025, la referente gremial del Hospital Garrahan, Norma Lezana, no atendió a ningún paciente ni cumplió las funciones por las que recibía un salario, mientras el personal asistencial sostenía la atención de los chicos. Por eso, fue desvinculada”, posteó el titular de la cartera sanitaria nacional.

“La actividad sindical no es un privilegio ni puede utilizarse como excusa para no trabajar. En el Garrahan, los recursos son para atender a los pacientes y reconocer a quienes cumplen todos los días con su responsabilidad. Bajo la conducción del presidente Javier Milei, se terminó la impunidad de quienes pretendían vivir del Estado sin trabajar. El que cumple, tiene nuestro respaldo. El que no trabaja, no cobra”, publicó en su cuenta de X.

En el mensaje publicado en la cuenta oficial del Hospital, a la que acceden las familias para consultar información institucional, el comunicado indica que “no se pudo acreditar” que Lezana haya atendido pacientes el año pasado y se busca generar divisiones entre el personal: “Como parte del proceso se tomó declaración a trabajadores del hospital, quienes fueron consultados sobre el desempeño laboral de Lezana. De acuerdo con las actuaciones del sumario, no se pudo acreditar que hubiera desarrollado tareas asistenciales como nutricionista durante ese período, mientras que sí se constató su participación en actividades gremiales”.

La respuesta

“Los que hacían demagogia contra la ‘politización’ manchan los sitios oficiales del principal hospital de pediatría del país en función de los intereses del gobierno descompuesto de Milei”, cuestionó la Junta Interna ATE Garrahan a través de un comunicado para solidarizarse con Lezana.

“El anuncio de la ‘desvinculación’ de nuestra compañera Norma Lezana es tan persecutorio como trucho”, calificaron desde la Junta Interna ATE. Recordaron además que “repiten la metodología de febrero, cuando (Manuel) Adorni en persona ‘comunicó’ 11 despidos y 29 suspensiones antes de que las personas involucradas (de ATE, APyT e independientes) fuéramos notificadas, es decir, sin que se completara el mínimo derecho a defensa”.

“Vale destacar –agregaron- que hasta el día de hoy no han podido concretar ninguna de esas sanciones. También corresponde ver dónde está cada uno: Adorni, el que nos llamó ñoquis, cayó en desgracia por corrupto de cuarta categoría”.

Persecución gremial

Más allá de un anuncio que consideraron con “más mentiras que verdades”, lo definieron como “gravísimo”: “Es un nuevo ataque descalificatorio y revanchista contra referentes de la gran lucha del año 2025. Esa pelea fue una enorme derrota para el gobierno, porque a fuerza de paros, movilizaciones, asambleas y gran apoyo popular durante seis meses, quebramos sus paritarias de hambre y conquistamos un aumento salarial histórico del 61%”.

Familias de pacientes también cuestionaron el anuncio de la desvinculación. «Como familias que fuimos abrazadas, acompañadas y escuchadas por Norma cuando más lo necesitábamos, no vamos a permanecer en silencio frente a ninguna campaña de desprestigio», publicó el colectivo Familias Unidas por el Garrahan». Y agregó: «Si hablan de transparencia, entonces que haya transparencia para todos. Las familias queremos respuestas: ¿Qué ocurrió con los $58 millones del fondo público? ¿Dónde están esos recursos? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Cuál fue el destino de ese dinero? Las familias no somos ingenuas. Sabemos quiénes estuvieron a nuestro lado. Sabemos quiénes nos escucharon. Sabemos quiénes pusieron el cuerpo por nuestros hijos».

Antecedente en el Museo Malvinas

El futuro que pueda tener la “desvinculación” de Lezana celebrada por Lugones puede verse en el derrotero del despido de un gremialista del Museo Malvinas. En junio, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Carlos Maximiliano Lalli ordenando su reinstalación precautoria en el Museo de las Islas Malvinas y Archipiélagos del Atlántico Sur, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

Lalli, trabajador contratado, había sido designado delegado gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La Cámara –según informó el sindicato- consideró que su cesantía se produjo sin el previo procedimiento de exclusión de tutela sindical previsto en la Ley 23.551, lo que genera una presunción de discriminación antisindical.





Fuente: Tiempo Argentino.