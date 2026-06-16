Noruega e Irak se enfrentan en el Mundial tras años de ausencia de la copa

Noruega e Irak pondrán en marcha este martes 16 de junio su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrenten por la primera fecha del Grupo I. El encuentro se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, conocido durante la Copa del Mundo como Boston Stadium, y comenzará a las 19 en Argentina.

El partido podrá verse en Argentina a través de las señales que poseen los derechos de transmisión del Mundial. Será además un duelo especial porque ambas selecciones regresan a la máxima cita después de largas ausencias. Irak no jugaba una Copa del Mundo desde México 1986, mientras que Noruega vuelve a la competencia por primera vez desde Francia 1998.

El seleccionado noruego llega como favorito y tendrá como principal figura a Erling Haaland, quien disputará su primer Mundial. El equipo dirigido por Stale Solbakken consiguió la clasificación tras una destacada campaña y buscará comenzar con una victoria para posicionarse en una zona que también integran Francia y Senegal.

La probable formación de Noruega sería con Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Leo Østigård y Fredrik Bjørkan; Sander Berge, Morten Thorsby y Kristian Thorstvedt; Antonio Nusa, Alexander Sørloth y Erling Haaland.

Del otro lado estará un Irak que logró su clasificación a través del repechaje intercontinental y que intentará dar uno de los golpes de la fase de grupos. La selección asiática vuelve a un Mundial después de 40 años y apuesta a la experiencia de futbolistas como Aymen Hussein y Ali Al Hamadi para competir en una zona muy exigente.

La probable alineación iraquí tendría a Ahmed Fadhil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem y Merchas Doski; Youssef Amyn, Aimar Sher, Amir Al-Ammari e Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi.

Entre las curiosidades sobresale que Noruega no disputaba un Mundial desde hace 28 años y que Haaland tendrá su estreno absoluto en la competencia. Irak, por su parte, afrontará apenas su segunda participación en una Copa del Mundo, ya que la única anterior había sido en 1986. Para ambos, el encuentro representa una oportunidad histórica de comenzar con el pie derecho su regreso al escenario más importante del fútbol.