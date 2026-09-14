La conmoción por el femicidio de Camila Agustina Vechiarello se trasladó este domingo por la noche a las calles de Barreal. Una importante cantidad de vecinos se movilizó para reclamar justicia por la joven de 26 años encontrada muerta horas antes en una vivienda de la localidad.

La convocatoria comenzó frente al Escuadrón 26 de Gendarmería Nacional, donde decenas de personas se reunieron para expresar su dolor e indignación por el crimen que sacudió a Calingasta y generó repercusión en toda la provincia.

Desde allí, los manifestantes comenzaron a recorrer las principales arterias de Barreal con un pedido central: justicia por Camila.

La movilización surgió pocas horas después de conocerse el hallazgo de la joven y mientras la investigación judicial avanza para determinar con precisión las circunstancias del femicidio.

El caso provocó una fuerte reacción entre los habitantes de la localidad, que decidieron salir a las calles para acompañar el reclamo y exigir respuestas ante lo ocurrido.

Camila, de 26 años, fue encontrada sin vida este domingo dentro de una vivienda de Barreal. Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron que se trató de un femicidio y la investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales.

Su pareja permanece bajo custodia y es señalado como el principal sospechoso del crimen, mientras continúan las medidas judiciales y periciales para reconstruir lo sucedido.

En medio del avance de la causa, Barreal quedó atravesado por el dolor. La marcha de este domingo se convirtió en la primera expresión colectiva de vecinos que salieron a pedir justicia por Camila y acompañar el reclamo por el esclarecimiento del caso.