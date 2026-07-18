El Gobierno nacional se prepara para un nuevo cambio en su estructura. En los próximos días se oficializará la salida de Darío Genua como secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, una decisión que forma parte del reordenamiento impulsado tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete.

Según trascendió desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete busca imprimir su propio sello en las áreas que quedaron bajo su órbita y avanzar con el nombramiento de funcionarios de su confianza. Aunque todavía no fue anunciado quién ocupará el cargo, la intención es que el reemplazante responda políticamente al nuevo esquema de conducción.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología administra organismos estratégicos del Estado, entre ellos el Conicet, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Centro Nacional de Ciberseguridad y la empresa Veng, dedicada al desarrollo de tecnología espacial.

Genua había asumido el cargo luego de la salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete y logró mantenerse durante las distintas reorganizaciones internas del Gobierno. Sin embargo, los recientes cambios en la estructura administrativa modificaron el reparto de competencias y dejaron áreas clave bajo el control directo de Santilli y de la Vicejefatura de Gabinete.

En ese marco, también se prevén modificaciones en la conducción de Arsat, otro de los organismos estratégicos que pasó a depender del nuevo esquema de gestión. La expectativa es que tanto allí como en la Secretaría de Innovación sean designados funcionarios cercanos al jefe de Gabinete o con un perfil alineado a la nueva conducción.

La salida de Genua se suma a otros movimientos recientes dentro de la Jefatura de Gabinete. Días atrás también fue reemplazado Federico Sicilia, quien estaba al frente de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, por Mariana Vello.

Por el momento, desde el Gobierno aseguran que no hay previstas nuevas modificaciones en el resto de las secretarías, aunque la reorganización interna continúa avanzando tras los cambios impulsados en las últimas semanas.