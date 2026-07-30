El Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones y amplió las causales por las cuales un ciudadano extranjero puede ver rechazado su ingreso al país, perder su residencia o ser expulsado. La medida abrió un debate sobre el alcance de la normativa argentina y sus diferencias con los sistemas migratorios de países como Francia, Alemania, Australia y Reino Unido.

Desde la Casa Rosada defendieron la reforma al señalar que el Estado tiene la facultad soberana de establecer las condiciones para el ingreso y permanencia de extranjeros, con el objetivo de preservar el orden público, la seguridad interior y la convivencia social.

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con los motivos que pueden derivar en una sanción migratoria. Mientras que en varios países las restricciones están vinculadas principalmente a amenazas contra la seguridad, discursos de odio o riesgos para determinados grupos sociales, la normativa argentina incorpora además referencias vinculadas a la protección del país, su identidad y sus símbolos.

Los especialistas remarcan que otros Estados también cuentan con herramientas para impedir ingresos o disponer expulsiones, aunque con criterios diferentes y evaluaciones particulares según cada caso.

Francia: foco en odio y violencia contra comunidades

En Francia, el Código de Entrada y Permanencia de Extranjeros y del Derecho de Asilo (CESEDA) permite expulsar a una persona cuando representa una amenaza grave para el orden público.

La legislación francesa contempla también situaciones de provocación explícita y deliberada a la discriminación, al odio o a la violencia contra personas o comunidades por motivos relacionados con el origen, la etnia, la nacionalidad, la raza o la religión.

Sin embargo, las críticas contra Francia, su historia o sus símbolos no constituyen por sí mismas una causa automática de expulsión.

Alemania: protección de la convivencia y la dignidad humana

La Ley de Residencia alemana habilita la expulsión de extranjeros que inciten al odio contra sectores de la población, fomenten hostilidad contra grupos étnicos o religiosos, ataquen la dignidad humana o respalden delitos graves como actos terroristas o crímenes contra la humanidad.

En estos casos, las autoridades deben analizar distintos factores, como el tiempo de permanencia en el país, los vínculos familiares, la integración social y si la persona se distanció de manera clara de sus declaraciones.

La decisión no es automática y requiere una evaluación individual.

Australia: evaluación de conducta y riesgo social

Australia cuenta con un sistema conocido como examen de conducta, establecido en la Ley de Migraciones de 1958.

Esta herramienta permite rechazar o cancelar visas cuando una persona puede representar un riesgo para la comunidad, promover conflictos internos o generar daños sociales.

Las autoridades pueden considerar antecedentes públicos y otros elementos de evaluación, incluso sin una condena penal previa.

Reino Unido: análisis de interés público

En Reino Unido, las reglas migratorias permiten negar el ingreso o cancelar permisos cuando la presencia de una persona no resulta favorable para el bien público.

El Ministerio del Interior puede analizar antecedentes, conductas, vínculos y publicaciones públicas, incluyendo mensajes en redes sociales, entrevistas o contenidos relacionados con extremismo o posibles llamados a la violencia.

La exclusión suele aplicarse principalmente a personas que todavía se encuentran fuera del territorio británico.

El debate por la reforma argentina

La discusión central alrededor de la nueva normativa argentina se concentra en el alcance de las nuevas causales y en qué conductas pueden ser consideradas una amenaza para el orden público o la convivencia.

Mientras el Gobierno sostiene que la medida busca fortalecer la capacidad del Estado para controlar quién ingresa y permanece en el país, sectores críticos advierten sobre la necesidad de garantizar que las restricciones no afecten la libertad de expresión ni la participación política, académica o ciudadana.

La comparación internacional muestra que distintos países cuentan con mecanismos de control migratorio, aunque con diferencias sobre qué bienes jurídicos buscan proteger y cuáles son los límites para aplicar sanciones.