Nueva obra de pavimento y mejoras por el aniversario de Rivadavia

En el marco de los festejos por el 118° aniversario del departamento, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, inauguró una nueva obra de pavimentación ejecutada íntegramente con recursos municipales. La obra, que beneficia directamente a vecinos de los barrios Jardines del Oeste, SOEVA III y Piuquén, se convirtió en la sexta inauguración realizada en el marco de la Semana Aniversario por los 118 años de Rivadavia.

Detalles técnicos y alcance de la obra vial

Se trata de la pavimentación de 11.500 metros cuadrados sobre calle Malvinas Argentinas, en el sector comprendido desde Ignacio de la Roza hacia el sur, una arteria de importante circulación que atraviesa y beneficia directamente a los vecinos de los barrios Jardines del Oeste, SOEVA III y Piuquén.

La obra representa una mejora significativa para este sector del departamento, brindando mejores condiciones de transitabilidad, mayor seguridad y una mejor calidad de vida para cientos de familias que durante años esperaron contar con una solución definitiva para esta calle.

Sexta inauguración en la Semana Aniversario

Esta inauguración se suma al importante cronograma de obras impulsado por la Municipalidad de Rivadavia durante la semana aniversario, convirtiéndose en la sexta obra inaugurada en el marco de los festejos por los 118 años de historia del departamento.

Política de inversión municipal en infraestructura

Desde el inicio de la gestión, el intendente Sergio Miodowsky ha sostenido una fuerte política de inversión en infraestructura urbana, priorizando obras que respondan a las necesidades planteadas por los vecinos y que permitan seguir transformando cada rincón de Rivadavia.

Con una inversión realizada íntegramente con recursos municipales, la pavimentación de calle Malvinas Argentinas forma parte del plan de obras que el municipio viene desarrollando en distintos sectores del departamento.