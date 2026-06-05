La guerra entre Rusia y Ucrania sumó este viernes un nuevo episodio de violencia luego de que las fuerzas rusas lanzaran una serie de bombardeos sobre distintas regiones ucranianas. Según informaron autoridades locales, los ataques dejaron al menos siete personas muertas y varios heridos, en medio de una creciente escalada militar que aleja las posibilidades de una tregua inmediata.

La ofensiva se produjo apenas horas después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reiterara públicamente su pedido de un alto el fuego y planteara la posibilidad de mantener una reunión cara a cara con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para intentar encontrar una salida diplomática al conflicto.

Los bombardeos impactaron en distintas zonas del país y volvieron a afectar infraestructura y áreas urbanas. Aunque las autoridades continúan evaluando los daños, los primeros reportes indicaron víctimas fatales y personas heridas en varios puntos alcanzados por los ataques.

La nueva ofensiva se enmarca en una etapa de fuerte intensificación de la guerra. En los últimos días, Rusia llevó adelante algunos de los ataques más masivos de los últimos meses, utilizando centenares de drones y decenas de misiles contra ciudades ucranianas, mientras Kiev mantiene operaciones militares y ataques de largo alcance sobre territorio ruso.

La escalada ocurre en un contexto especialmente delicado para las negociaciones. Zelenski insiste en la necesidad de abrir canales de diálogo y reclama mayores presiones internacionales sobre Moscú, mientras el Kremlin sostiene sus operaciones militares y mantiene una postura firme respecto a sus objetivos estratégicos en territorio ucraniano.

Desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, miles de civiles han muerto y millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Los recientes ataques vuelven a reflejar la dificultad para alcanzar acuerdos de paz duraderos y la persistencia de un conflicto que continúa generando graves consecuencias humanitarias en Europa del Este.