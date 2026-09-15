El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud, pondrá en marcha una nueva Plataforma Digital de Registro de Profesionales del Arte de Curar y Afines. La herramienta busca modernizar la matriculación y facilitar la gestión de quienes forman parte del sistema de salud público y privado de la provincia.

La plataforma fue implementada por la Dirección de Regulación y Control de Gestión, dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión. El sistema permitirá iniciar la inscripción, cargar la documentación requerida y realizar el seguimiento del trámite de manera online.

Un trámite que podrá realizarse online

Los profesionales podrán acceder a la plataforma desde cualquier lugar y en cualquier momento a través del sitio del Ministerio de Salud: salud.sanjuan.gob.ar. De esta manera, se apunta a reducir traslados innecesarios y simplificar las distintas etapas de un proceso que tradicionalmente requería mayor presencialidad.

Cuando sea necesaria la presencia física del profesional, el sistema permitirá seleccionar previamente el día y horario de atención de acuerdo con su disponibilidad. La modalidad busca evitar esperas innecesarias, ordenar la atención y mejorar los tiempos de respuesta.

Más trazabilidad y menos papel

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la incorporación de esta herramienta también representa una mejora en la gestión interna. La digitalización permite reducir errores asociados a procesos manuales, estandarizar procedimientos y contar con mayor trazabilidad de los trámites.

Además, el sistema permitirá disponer de información en tiempo real y mejorar la coordinación entre las áreas involucradas. La implementación también apunta a una administración más sustentable mediante la disminución significativa del uso de documentación en papel.

Resguardo de los datos personales

La información registrada en la plataforma será almacenada en servidores pertenecientes al Gobierno de la Provincia de San Juan. El sistema garantizará estándares de seguridad informática, confidencialidad, disponibilidad y resguardo de los datos personales de los profesionales.

Así, la nueva herramienta busca concentrar en una plataforma digital las distintas etapas vinculadas al registro y matriculación de los profesionales del arte de curar y afines.