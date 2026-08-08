La fe por San Cayetano volvió a movilizar a decenas de fieles en Capital. Durante la tarde de este sábado 8 de agosto, vecinos participaron de la tradicional procesión en honor al santo, en una jornada en la que los pedidos de trabajo y providencia estuvieron presentes entre los devotos.

La celebración comenzó en la capilla ubicada sobre calle Gertrudis Funes, desde donde salió la imagen de San Cayetano acompañada por los fieles. Con oraciones y muestras de devoción, la columna inició un recorrido por diferentes calles de la zona.

La procesión se realizó en la tarde el sábado.

Desde Gertrudis Funes, la procesión avanzó hasta calle Necochea y luego continuó hacia el norte hasta Saúl Quiroga. Desde allí, los participantes se dirigieron hacia el oeste hasta Rodolfo Páez Oro y posteriormente tomaron calle Posadas, para finalmente regresar por Gertrudis Funes hasta la capilla.

Con la imagen del santo patrono al frente, los fieles protagonizaron la tradicional caminata de fe.

Durante todo el trayecto, decenas de personas caminaron junto a la imagen del santo, manteniendo viva una de las expresiones religiosas vinculadas especialmente con quienes buscan o agradecen por el trabajo.

“Providencia y trabajo” fue una de las frases que marcó la tarde y sintetizó el espíritu de la celebración, en medio de las oraciones y pedidos de los presentes.

La Banda de Música de la Policía de San Juan acompañó la jornada.

Tras finalizar la procesión y regresar a la capilla, se celebró la Santa Misa, que puso el cierre a una nueva jornada de devoción a San Cayetano en Capital.

La imagen de San Cayetano.