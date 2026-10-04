Nuevamente vandalizaron y destruyeron la Gruta de San Expedito

El espacio de fe sufrió un nuevo episodio de destrucción en el departamento Sarmiento. Un grupo de personas sin identificar atacó la Gruta de San Expedito, situada en calle Bufano entre Doncel y Lloveras, provocando indignación entre los residentes.

La impulsora María Ester Torres, el padre Pepe Nieto y el padre Rómulo son los referentes religiosos y comunitarios vinculados a este espacio de oración inaugurado el 21 de diciembre. Los vecinos calcularon que reparar los destrozos requerirá aproximadamente $150000 para materiales.

Este suceso ocurre a pocos días de que se llevara adelante una misa especial para sanar los perjuicios de un hecho violento previo acontecido durante el mes de agosto. El templo al aire libre representa un punto de veneración y un área de descanso.

La sospecha principal apunta a que los destrozos sucedieron durante la franja nocturna. Las autoridades investigan si los autores son adultos o jóvenes de los establecimientos educativos cercanos. La comunidad coordinará jornadas de trabajo para reconstruir el altar.