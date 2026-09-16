“Nuevas Miradas y Territorios” retrata la memoria viva de los pueblos originarios

La exposición “Nuevas Miradas y Territorios” reúne 33 imágenes tomadas desde 2019 en distintas comunidades originarias de la provincia. Puede visitarse hasta el 18 de septiembre en el Edificio Central de la Universidad Nacional de San Juan.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) inauguró este martes 15 de septiembre la muestra fotográfica itinerante “Nuevas Miradas y Territorios”, una propuesta que busca acercar al público a la vida cotidiana, las ceremonias, las celebraciones y las acciones comunitarias de distintos pueblos originarios de San Juan.

Fabián Rojas de InfoU, comentó que la exposición está ubicada en el espacio de muestras del Edificio Central de la UNSJ, en calles Mitre y Jujuy, y permanecerá abierta al público hasta el viernes 18 de septiembre. Luego continuará su recorrido por otros espacios de la provincia.

La muestra está integrada por 33 fotografías realizadas por Belén Ferrer, Paula Farias y Guido Garcías, integrantes de la Secretaría de Comunicación (SecCom) de la UNSJ. Las imágenes fueron registradas durante diferentes actividades y momentos significativos de las comunidades desde 2019 hasta la actualidad.

El proyecto incluye fotografías de comunidades como Cacique Colchagual, Organización Territorial Huarpe Pinkanta, Comunidad Huarpe Guaquinchay, Comunidad Cacique Pedro Caligua y Comunidad Huarpe del Territorio del Cuyum, entre otras.

Imágenes de territorios y tradiciones

Más que una recopilación de acontecimientos, la exposición propone una mirada sobre los territorios, las prácticas y las formas de habitar de las comunidades originarias. Las fotografías registran ceremonias, celebraciones, propuestas comunitarias y acciones vinculadas con reclamos históricos.

Durante la inauguración, Farías destacó el valor de la fotografía impresa frente al consumo de imágenes en dispositivos digitales. “No es el ‘scrollear’ que se realiza con los teléfonos, es la fotografía física lo que retiene la atención”, sostuvo al referirse a la posibilidad de detenerse frente a una imagen y observarla.

Por su parte, Ferrer explicó que el objetivo de la propuesta es visibilizar la continuidad de las comunidades y sus tradiciones. “Es mostrar que las comunidades existen, que siguen sosteniendo sus tradiciones, sus celebraciones. Sentimos compromiso con ellos, mucho respeto”, señaló en diálogo con Xama Noticias.

Garcías, quien además estuvo a cargo de la curaduría, explicó que la iniciativa surgió a partir de los registros realizados por trabajadores de la Secretaría de Comunicación durante distintos trabajos con las comunidades.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, también destacó durante la inauguración la importancia de la propuesta para visibilizar “nuestro origen”.

Una exposición itinerante

El Programa Universitario de Asuntos Indígenas (PUAI), dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA), fue el nexo con las comunidades para concretar el proyecto. La propuesta también cuenta con el apoyo de la Secretaría Académica y de la Secretaría de Extensión Universitaria.

La organización se completó con Valeria Ribes, responsable del diseño gráfico, y Gustavo Cáceres, encargado del montaje, ambos integrantes de la SecCom.

Tras su permanencia en el Edificio Central, la muestra se trasladará a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes entre el 21 y el 25 de septiembre. Posteriormente, llegará al Centro Cívico, donde estará expuesta del 5 al 9 de octubre.

La iniciativa contempla además incorporar nuevas fotografías de otras comunidades sanjuaninas para ampliar el registro y continuar con el carácter itinerante de la exposición.

La inauguración contó con una intervención musical de Folkothers y de la Agrupación Folclórica Martín Fierro.