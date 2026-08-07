Los habitantes de Pocito se preparan para vivir un mes completo de festejos con motivo de su 142° aniversario de creación. La Municipalidad de Pocito confirmó una amplia agenda de actividades culturales, protocolares y recreativas que se extenderán a lo largo de todo agosto.

Música, cultura y juventud

El cronograma oficial abrirá este sábado 8 de agosto a las 21:00 con la Velada Aniversario en el Estadio Marcelo García. La noche contará con las actuaciones en vivo del Dúo Díaz-Heredia, Inti Huama, Aire Mansero y la Compañía Independiente Sinergia. En tanto, el domingo 9, día del cumpleaños del departamento, las actividades iniciarán a las 9:00 con el acto oficial en la Plaza De la Libertad, mientras que por la tarde el mismo espacio albergará el evento "Sunset Joven".

Reconocimiento a la identidad

Durante la ceremonia central del domingo, las autoridades municipales entregarán distinciones especiales a personalidades que marcaron la historia local. Entre los homenajeados figuran María Angélica Atencio (agente sanitaria jubilada), Andrea Alejandra Díaz (primera mujer en desempeñarse como decana de la Universidad Nacional de San Juan), Lelia Aramita Meya (más conocida como "Doña Valdez"), Rosendo Américo Carrizo (exintegrante de la Banda de Música de la Policía de San Juan y de La Sonora Tropical), Luis Meglioli (periodista nacido en las cercanías de Calle 11 y Vidart), Segundino Pelayes (exfuncionario municipal), Isabel Ceballes (asistente de personas con discapacidad) y Fabricio Nahuel Rosselot (artesano).

Nuevas obras públicas para los pocitanos

Más allá de los festejos, la gestión municipal aprovechará el mes aniversario para habilitar nuevas obras en diversos puntos del departamento. La nómina de inauguraciones contempla la colocación de luminarias LED en Calle 11, Calle 14 y en los barrios Huarpes y Teresa de Calcuta; la remodelación de la plaza del Barrio El Carrerito; un nuevo playón polideportivo en el Barrio La Rinconada; y la entrega del Complejo Polideportivo en Zona Norte.

Vida institucional

Ante el contexto económico actual, el intendente Fabián Aballay remarcó que el municipio elige no detenerse y continuar apostando al desarrollo de la comuna. El jefe departamental enfatizó que la planificación responsable y el esfuerzo colectivo son los pilares fundamentales para superar las dificultades y concretar los proyectos que beneficien directamente a los vecinos de Pocito.

“En Pocito no estamos ajenos al contexto provincial y nacional que atravesamos. Vivimos tiempos complejos, marcados por dificultades económicas que han impactado con fuerza en la vida cotidiana de muchas familias, en el comercio, en la producción y en el trabajo en general. Pero frente a estas dificultades, elegimos no detenernos. Elegimos trabajar. Y en el marco del Mes Aniversario, vamos a ratificar nuestro compromiso con los vecinos”, expresó el intendente Fabian Aballay antes de repasar las actividades programadas.

Además, el intendente expresó que: “Estamos convencidos que la planificación responsable, el trabajo sostenido y la capacidad colectiva son los pilares sobre los que se construye el progreso de Pocito. Son esos valores los que nos permiten avanzar, superar obstáculos y seguir construyendo el departamento que soñamos para nuestras familias”.