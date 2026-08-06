La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dejó habilitadas dos nuevas obras de infraestructura urbana que fueron propuestas y votadas por los propios vecinos a través del Presupuesto Participativo 2025. Los trabajos apuntan principalmente a mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal en distintos puntos del departamento.

Durante la recorrida por las zonas intervenidas, la intendenta Susana Laciar destacó el rol de los ciudadanos en la planificación urbana: "Una comunidad comprometida construye mejores barrios, y una gestión que escucha puede dar respuestas más justas y más eficientes", aseguró.

Las obras habilitadas

Los trabajos que ya se encuentran a disposición de los capitalinos son los siguientes:

Mendoza y Esquiú: En esta intersección se ejecutó un nuevo cordón zapata y se reparó integralmente la vereda en la ochava. El objetivo principal de esta intervención es optimizar la accesibilidad y brindar mayor resguardo a los peatones que transitan por el sector.

Pedro de Valdivia (entre Abraham Tapia y Lavalle): Se construyó un veredín sobre la margen sur, cumpliendo con el proyecto ganador de esa comunidad. La obra se complementó con tareas de forestación y la instalación de un nuevo sistema de iluminación para generar un entorno más seguro.

Presupuesto Participativo 2026

El Presupuesto Participativo es una herramienta de política pública donde los vecinos de la Ciudad proponen, debaten y deciden el destino de una parte de los fondos municipales para mejoras directas en sus barrios.

De cara a la próxima edición 2026, la Municipalidad confirmó que el programa destinará un total de $271.147.898,32. Estos fondos serán distribuidos equitativamente entre los cuatro distritos de la ciudad para ejecutar los nuevos proyectos que resulten elegidos mediante el voto vecinal.

“Cada proyecto que ustedes impulsan y cada voto que emiten son el punto de partida de una nueva obra para la Ciudad de San Juan”, concluyó Laciar, invitando a la comunidad a continuar involucrándose en las decisiones de sus distritos.

