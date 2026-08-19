Los trabajadores bancarios recibieron una nueva actualización salarial correspondiente a julio. El incremento será del 2,1% y llevará el ingreso inicial, incluyendo la participación en las ganancias, por encima de los $2,5 millones.

La Asociación Bancaria informó que, con la actualización, el salario inicial quedó establecido en $2.463.757,68. A ese monto se le adicionan $71.219,54 por participación en las ganancias (ROE), por lo que el ingreso total alcanza los $2.534.977,22.

El nuevo ajuste acompaña la evolución de los precios y lleva el incremento acumulado durante 2026 al 19,3% respecto de los salarios de diciembre de 2025, en línea con la inflación acumulada durante el mismo período.

Cuánto aumentó el sueldo de los bancarios

En junio, el salario inicial del sector se encontraba en $2.412.128,22, mientras que el adicional por participación en las ganancias era de $69.727,10. De esta manera, el ingreso total alcanzaba los $2.481.855,32.

Con la actualización correspondiente a julio, el salario inicial aumentó $51.629,46 en un mes, mientras que el ingreso completo, contemplando el adicional por ROE, creció $53.121,90.

El acuerdo alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales convencionales y no convencionales.

Cuánto cobrarán por el Día del Bancario

La actualización también modifica el monto correspondiente al Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre.

Para 2026, el piso quedó establecido en $2.196.354,74, aunque desde el gremio aclararon que la cifra continuará corrigiéndose con las próximas actualizaciones salariales que se acuerden antes de noviembre.

De esta manera, los bancarios vuelven a actualizar sus ingresos de acuerdo con la evolución de la inflación y mantienen un esquema de revisiones periódicas para evitar una pérdida del poder adquisitivo.