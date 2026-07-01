La discusión por la Ley de Desarrollo Local Minero volvió a poner en evidencia la creciente tensión entre el oficialismo y el bloque justicialista en la Cámara de Diputados. Antes de que el proyecto llegue al recinto este jueves, el PJ denunció que la iniciativa tuvo un tratamiento "exprés" en comisión, mientras que el oficialismo respondió que la oposición dispuso de 18 días para analizar el texto. El cruce suma un nuevo capítulo a una disputa que ya excede esta ley y se instaló sobre la forma en que se debaten los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.

Tras dos jornadas de reuniones de comisión, el presidente del bloque justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, aseguró a DIARIO HUARPE que "faltó tiempo para seguir discutiendo algunos artículos que queríamos cambiar, principalmente las modificaciones vinculadas al RIGI". Según el legislador, el proyecto requería un análisis más profundo antes de ser tratado en el recinto.

En la misma línea se expresó el diputado por Jáchal, Miguel Vega, quien afirmó que "algunas sugerencias que hicimos se rectificaron y otras directamente no fueron tratadas a pesar de que las consideramos fundamentales. Por esto es que fue un tratamiento exprés en comisiones que no nos gustó".

Las declaraciones encontraron una respuesta inmediata desde el oficialismo. El diputado del PRO y vicepresidente primero de la Cámara, Enzo Cornejo, recordó que "tuvimos dos días de reunión de comisiones en las que incluso hubo participación de los ministros Perea y Fernández, además de los equipos técnicos de Minería y Producción".

Además, Cornejo rechazó las críticas por la supuesta falta de tiempo y remarcó que "el proyecto ingresó el 11 de junio y todos lo tuvimos a disposición desde el primer momento", en referencia a que la iniciativa lleva 18 días publicada en el sistema digital de la Legislatura, donde todos los diputados pueden acceder a los proyectos apenas son ingresados.

El intercambio no es un hecho aislado. En las últimas semanas, el bloque justicialista viene cuestionando la dinámica con la que el oficialismo impulsa el tratamiento de los proyectos del Ejecutivo y reclamando mayores tiempos de discusión en las comisiones. La Ley de Desarrollo Local Minero terminó convirtiéndose en un nuevo escenario de esa disputa política.

Las diferencias también alcanzan el contenido de la iniciativa. El PJ propuso modificaciones relacionadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mientras que el oficialismo sostiene que esos cambios podrían generar conflictos jurídicos con un régimen al que San Juan ya adhirió, afectar la seguridad jurídica y desalentar futuras inversiones en la provincia.

En paralelo, buena parte del sector empresario salió a respaldar el texto original. La Cámara Minera de San Juan, la Cámara Argentina de la Construcción Delegación San Juan, la Unión Industrial de San Juan y las cámaras de proveedores mineros Casemi y Caprimsa coincidieron en solicitar que el proyecto no sea modificado para evitar complicaciones en su implementación.

Más allá del resultado que tenga la votación, el debate de este jueves volverá a medir el nivel de confrontación entre el oficialismo y un bloque peronista que endureció su postura frente a las iniciativas del Ejecutivo y que insiste en reclamar una Legislatura con mayores instancias de discusión antes de aprobar las leyes.