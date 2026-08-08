Salud acompañó la puesta en valor de un Espacio Amigo de la Lactancia

Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna —celebrada bajo el lema "Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona"—, autoridades del Ministerio de Salud de San Juan y de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se reunieron en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. El encuentro sirvió para poner en valor el Espacio Amigo de la Lactancia de dicha unidad académica, en un esfuerzo coordinado por garantizar derechos, impulsar la salud materno-infantil y facilitar la conciliación entre la vida académica, laboral y familiar.

La renovación de este sector dentro de la Facultad de Filosofía busca asegurar un ambiente privado, cómodo, higiénico y equipado para que estudiantes, docentes y nodocentes puedan extraer, conservar o administrar leche materna durante sus jornadas cotidianas. La iniciativa fue encabezada por el secretario técnico de Salud, Alejandro Navarta; la directora de Materno Infancia, Lenka Dumandzic; la decana Myriam Arrabal y el vicedecano Marcelo Vázquez.

Participaron el secretario técnico del Ministerio de Salud, Alejandro Navarta; la directora de Materno Infancia Lenka Dumandzic; la decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Myriam Arrabal; el vicedecano Marcelo Vázquez; integrantes de la Dirección de Materno Infancia y del Comité Provincial de Lactancia Materna.

Durante la actividad, las autoridades destacaron que la promoción de la lactancia materna constituye una política sanitaria permanente que requiere del compromiso de las instituciones para generar entornos que acompañen a las familias. También resaltaron el trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y la universidad para sostener acciones que favorezcan la conciliación entre la vida académica, laboral y familiar.

Red provincial: 28 espacios activos de lactancia

De acuerdo con el último relevamiento provincial realizado en julio de 2026, San Juan cuenta con 28 Espacios Amigos de la Lactancia en funcionamiento dentro de organismos públicos e instituciones educativas. Estos puntos operan con modalidades exclusivas para el personal o mixtas, permitiendo también el acceso a mujeres o personas lactantes que se encuentren de paso por los edificios.

El Ministerio de Salud ratificó su línea de trabajo junto a entidades públicas y educativas para continuar expansionando esta red en toda la provincia. A través de la creación y mantenimiento de estos espacios, se busca garantizar condiciones que promuevan la continuidad de la lactancia materna, el desarrollo saludable de la primera infancia y una mejor calidad de vida para toda la comunidad sanjuanina.

El Espacio Amigo de la Lactancia ofrece un ambiente privado, cómodo, higiénico y seguro para que las personas en período de lactancia puedan extraer, conservar o administrar leche materna durante su jornada de estudio o de trabajo. Además, brinda un ámbito de cuidado para las familias, facilitando la atención y alimentación de los bebés dentro del entorno universitario.

La actividad se desarrolló bajo el lema "Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona", en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que busca sensibilizar sobre la importancia de generar condiciones que favorezcan la continuidad del amamantamiento.

Según el relevamiento realizado en julio de 2026, la provincia cuenta con 28 espacios activos en organismos públicos e instituciones educativas. Estos espacios funcionan bajo distintas modalidades. Algunos son de uso exclusivo para el personal de cada institución y otros tienen una modalidad mixta, permitiendo el acceso tanto a trabajadoras como a mujeres que se encuentran de paso por el lugar.

El Ministerio de Salud impulsa esta política junto a organismos gubernamentales e instituciones educativas para garantizar entornos que favorezcan la lactancia materna. De esta manera, se promueve el desarrollo saludable de niñas y niños, se acompaña a las familias y se consolidan acciones que contribuyen a una mejor calidad de vida para la comunidad.



Salud acompañó la puesta en valor de un Espacio Amigo de la Lactancia

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Ministerio de Salud y la UNSJ fortalecieron un espacio que acompaña la lactancia durante la jornada de estudio y de trabajo

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan puso en valor su Espacio Amigo de la Lactancia, con el acompañamiento del Ministerio de Salud. La iniciativa fortalece las políticas de cuidado que promueven la salud materno infantil y el ejercicio de los derechos de las familias.

Participaron el secretario técnico del Ministerio de Salud, Alejandro Navarta; la directora de Materno Infancia Lenka Dumandzic; la decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Myriam Arrabal; el vicedecano Marcelo Vázquez; integrantes de la Dirección de Materno Infancia y del Comité Provincial de Lactancia Materna.

Durante la actividad, las autoridades destacaron que la promoción de la lactancia materna constituye una política sanitaria permanente que requiere del compromiso de las instituciones para generar entornos que acompañen a las familias. También resaltaron el trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y la universidad para sostener acciones que favorezcan la conciliación entre la vida académica, laboral y familiar.

El Espacio Amigo de la Lactancia ofrece un ambiente privado, cómodo, higiénico y seguro para que las personas en período de lactancia puedan extraer, conservar o administrar leche materna durante su jornada de estudio o de trabajo. Además, brinda un ámbito de cuidado para las familias, facilitando la atención y alimentación de los bebés dentro del entorno universitario.

La actividad se desarrolló bajo el lema "Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona", en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que busca sensibilizar sobre la importancia de generar condiciones que favorezcan la continuidad del amamantamiento.

Según el relevamiento realizado en julio de 2026, la provincia cuenta con 28 espacios activos en organismos públicos e instituciones educativas. Estos espacios funcionan bajo distintas modalidades. Algunos son de uso exclusivo para el personal de cada institución y otros tienen una modalidad mixta, permitiendo el acceso tanto a trabajadoras como a mujeres que se encuentran de paso por el lugar.

El Ministerio de Salud impulsa esta política junto a organismos gubernamentales e instituciones educativas para garantizar entornos que favorezcan la lactancia materna. De esta manera, se promueve el desarrollo saludable de niñas y niños, se acompaña a las familias y se consolidan acciones que contribuyen a una mejor calidad de vida para la comunidad.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Ministerio de Salud y la UNSJ fortalecieron un espacio que acompaña la lactancia durante la jornada de estudio y de trabajo

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan puso en valor su Espacio Amigo de la Lactancia, con el acompañamiento del Ministerio de Salud.

Puesta en valor de un Espacio de Lactancia en la UNSJ (55 caracteres)

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(Bajada SEO: En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Ministerio de Salud y la UNSJ renovaron el lactario de la Facultad de Filosofía para acompañar a estudiantes y trabajadoras.)

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