Este jueves será presentado en San Juan un nuevo manual elaborado de manera conjunta entre el Foro de Abogados, la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario. El documento establecerá pautas sobre cómo deberá ser el trato de policías y penitenciarios hacia los abogados que concurran a comisarías y lugares de detención para entrevistarse con sus clientes.

El protocolo surgió a partir de una necesidad planteada a comienzos de este año, luego de que el abogado penalista Nasser Usair realizara una denuncia ante el Foro de Abogados y la Corte de Justicia de San Juan por un presunto destrato que habría sufrido en una dependencia policial.

A partir de ese episodio comenzaron las conversaciones para establecer reglas y criterios comunes. Según fuentes calificadas que participaron en la elaboración del manual, el nuevo protocolo tendrá tres pilares fundamentales: respeto, rapidez y eliminación de trabas innecesarias para garantizar el ejercicio de la defensa.

El primero estará vinculado al trato que deberán recibir todos los abogados. La intención es que policías y penitenciarios atiendan a los profesionales en tiempo y forma, sin diferencias por su antigüedad, trayectoria o nivel de conocimiento dentro de una dependencia. El objetivo es evitar situaciones en las que abogados jóvenes o que recién comienzan a ejercer deban esperar más tiempo para poder entrevistarse con un detenido.

El segundo pilar apunta directamente a las demoras. El manual establecerá que deberá agilizarse, en la mayor medida posible, el acceso del abogado a su cliente detenido, evitando esperas innecesarias.

El tercer cambio eliminará una de las trabas que actualmente puede generar demoras: ya no será necesario que el abogado presente una constancia escrita que acredite que representa al detenido. La situación era particularmente problemática cuando el profesional concurría por primera vez a entrevistarse con una persona privada de la libertad, ya que el detenido no podía firmar previamente esa constancia. Esto podía derivar en consultas al fiscal y esperas hasta obtener autorización para permitir la entrevista.

Sin embargo, uno de los puntos más llamativos del nuevo manual estará relacionado con la información que recibirá una persona al quedar detenida. A partir de ahora, la Policía deberá informar que existen distintas alternativas para ejercer su defensa.

Entre ellas, deberá ponerse a disposición un listado de abogados penalistas registrados en el Foro de Abogados, con sus respectivos números de contacto, para que la persona detenida conozca la posibilidad de contratar un abogado particular. También deberá explicarse que existe la defensa pública y gratuita, a cargo de los defensores oficiales del Poder Judicial, destinada a quienes no cuentan con recursos económicos para afrontar una defensa privada.

La intención es que el detenido conozca ambas alternativas y pueda tomar una decisión con toda la información disponible. El nuevo protocolo buscará así unificar criterios, reducir conflictos y garantizar un trato más respetuoso y ágil entre policías, penitenciarios y abogados.