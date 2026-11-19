El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso en funcionamiento operativo un nuevo radar meteorológico en la región de Cuyo, concebido para reforzar la vigilancia del clima y optimizar la prevención frente a eventos meteorológicos severos. El equipo se encuentra instalado estratégicamente en la localidad de Santa Rosa, en el noreste de la provincia de Mendoza. Según informaron desde el SMN la entrada en servicio de este dispositivo tiene como meta principal fortalecer el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del organismo nacional.

Con un radio de cobertura que alcanza los 250 kilómetros, la nueva estación de monitoreo abarca una extensa superficie geográfica que incluye gran parte del territorio de Mendoza, la provincia de San Luis y el sector sur de San Juan.

Un elemento sobresaliente de su alcance espacial es que permite cubrir simultáneamente tres áreas metropolitanas principales: las ciudades capitales de Mendoza, San Luis y San Juan. Esta capacidad técnica posibilita seguir en tiempo real la formación, evolución y trayectoria de los sistemas de tormentas y precipitaciones intensas que cruzan la región.

Monitoreo regional y prevención del granizo

Desde el SMN informaron que uno de los ejes centrales de la incorporación de esta tecnología es la optimización de los pronósticos a muy corto plazo. "Gracias al rastreo continuo de la atmósfera, la estación facilita la emisión oportuna y anticipada de alertas ante la presencia de lluvias intensas y tormentas de gran magnitud, haciendo foco en aquellas con potencial para generar granizo". En las provincias cuyanas, las tormentas graniceras representan un fenómeno climático recurrente que genera graves impactos económicos en la actividad agrícola local y daños en zonas urbanas.

La capacidad de anticipar con mayor precisión el avance de las celdas de tormenta y la probabilidad de caída de granizo otorga a productores agropecuarios, organismos de emergencia y a la población en general un tiempo valioso para activar protocolos de resguardo. Los datos procesados por la unidad elevan la precisión meteorológica y proporcionan información actualizada de manera constante.

Infraestructura nacional y disponibilidad pública de los datos

La instalación de la unidad en Santa Rosa fue realizada mediante una inversión y obra del Estado nacional, bajo el programa de "Ampliación de Cobertura del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (Sinarame) – Etapa III".

De este modo, la estación queda incorporada formalmente a la red federal del Sinarame, ampliando la cobertura de radarización en todo el país.

Por otra parte, el SMN informó que las mediciones e imágenes del nuevo radar ya están disponibles de forma pública y gratuita.

La información y los mosaicos en tiempo real pueden ser consultados a través del portal oficial smn.gob.ar/radar, como así también desde la aplicación para dispositivos móviles "SMN: Tiempo y Pronóstico".

Articulación con la red provincial de contingencias

El radar del SMN se integra para complementar el equipamiento meteorológico existente en la provincia de Mendoza. La jurisdicción mendocina cuenta con su propia red compuesta por cuatro radares meteorológicos con tecnología Titan, distribuidos en puntos clave como San Martín, San Rafael, Tunuyán y General Alvear.

Dicha red provincial opera bajo la órbita de la Dirección de Contingencias Climáticas del Ministerio de Producción mendocino, mientras que su mantenimiento y operación técnica se coordinan con la empresa estatal Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (Aemsa). La acción coordinada entre los radares provinciales y la nueva estación nacional brinda un esquema integral de prevención.