La Cámara de Diputados de San Juan celebrará este jueves 26 de noviembre, a partir de las 9 horas, su Decimotercera Sesión Ordinaria con transmisión oficial por YouTube. En la jornada tomará estado parlamentario la Comunicación Oficial 2946-2026 remitida por el Poder Ejecutivo provincial, mediante la cual se impulsa la creación del nuevo Régimen Electoral de San Juan, expediente que será girado a sus antecedentes junto al Expediente 356-2025.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria se definió el temario que abordarán los diputados sanjuaninos, donde sobresale el ingreso del proyecto sobre el sistema comicial junto a una comunicación particular de los partidos Frente Grande, del Trabajo y el Pueblo y Socialista, quienes manifestaron preocupación por la falta de definición electoral para 2027. A esto se suman el diferimiento técnico del presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo, el Mensaje 73 para la continuidad del Banco San Juan S.A. como agente financiero y caja obligada, y un pedido de la Corte de Justicia para crear cargos judiciales.

En el plano de los proyectos con despacho, el recinto votará las ternas del Consejo de la Magistratura para cubrir tres vacantes en el Poder Judicial tras las entrevistas realizadas por la Comisión de Justicia y Seguridad. Para el Tercer Juzgado de Familia compiten María Julia Comoglio, María Gabriela Lanzone Frazeto y Rubén Eduardo Lloveras Parra, mientras que para el Fuero Civil lo hacen Paola Fernanda Cassab Bianchi, Romina Gabriela Pereyra Carta y Eduardo Daniel Riveros, y para la Cámara de Apelaciones de Paz están postulados Facundo Orlando Acosta, Roberto Pablo Farina y María Gimena Ortiz.

El cuerpo legislativo también analizará la adhesión permanente al Parlamento Federal del Clima propuesta por el Interbloque Cambia San Juan y el Convenio Marco firmado entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, la Legislatura y entidades civiles para fortalecer la Mesa Provincial de Responsabilidad Social. Además, se pondrá a consideración el acuerdo entre el Ministerio de Salud y la Asociación Argentina de Dermatología, junto con la donación de un inmueble del Instituto Provincial de la Vivienda a la Unión Vecinal Barrio Carolina II, que deberá construir su sede social en tres años por un valor equivalente al doble del terreno libre de mejoras.

Por otra parte, los legisladores tratarán sobre tablas la prórroga del Período Ordinario de Sesiones hasta el 30 de diciembre de 2026 y extenderán hasta el 31 de diciembre de 2027 diversas leyes de emergencia pública, hídrica, social, de obra pública y de seguridad para la Policía y el Servicio Penitenciario. El paquete incluye la suspensión de ejecuciones de sentencias contra el Estado, juicios hipotecarios no incluidos en el fideicomiso de la Ley Nacional 25.798, cobros de honorarios, regularización de obras en infracción y desalojos en barrios de Capital, Rivadavia y Santa Lucía vinculados a la Cooperativa Gualcamayo, SUMA Construcciones y MAPAL Emprendimientos Privados.

Entre otros expedientes que pasarán a comisiones figuran el proyecto del Frente Renovador para regular cobranzas extrajudiciales y evitar el hostigamiento comercial, una nota de Estela Nancy Díaz con firmas de docentes y familias en apoyo al Expediente 2302-2025 y un pedido de Gabriela Mas, de la Sociedad Argentina de Pediatría, por la Jornada Encuentro Creando Alianzas II. Asimismo, el Bloque Bloquista girará a comisión un reconocimiento para la obra de Ariel Riveros Lorca.

Finalmente, sobre tablas se declararán de interés provincial distintas actividades culturales, deportivas y educativas impulsadas por los bloques Justicialista, Cambia San Juan, Bloquista y Crecer. Entre ellas destacan el campeonato internacional de hockey sobre patines Richet Zapata, el 157 aniversario de Santa Lucía, la Expedición Senda de los Pterosaurios, la Diplomatura en Derecho Minero, el desfile inclusivo organizado por Rita del Valle López, la travesía de Guillermo Tibaldi en homenaje al submarino ARA San Juan, las fiestas patronales de Santa Bárbara en Albardón y Pocito, el concurso del asador en San Martín, los Premios Moscatel, la Fiesta de Albardón, la Feria Agro Productiva, la maratón Circuito Navidad y el Safari 2027 en Valle Fértil.