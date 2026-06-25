Quienes planeen visitar el Parque Provincial Ischigualasto durante las próximas vacaciones de invierno deberán tener en cuenta los nuevos valores que comenzarán a regir desde el 1 de julio. La actualización tarifaria fue oficializada por la Administración del parque y alcanza tanto al ingreso general como a los circuitos alternativos y servicios complementarios.

El tradicional Valle de la Luna, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de San Juan y del país, tendrá una entrada general de $45.000 para turistas argentinos y de $65.000 para visitantes extranjeros. En tanto, los residentes sanjuaninos abonarán una tarifa diferencial de $12.000 para acceder al circuito tradicional.

Los nuevos precios también contemplan beneficios para jubilados y estudiantes. En el caso de los visitantes argentinos comprendidos en estas categorías, el ingreso costará $14.000, mientras que los jubilados y estudiantes sanjuaninos deberán pagar $10.000.

La administración confirmó además que los menores de seis años seguirán ingresando sin cargo. Lo mismo ocurrirá con las personas con discapacidad, los excombatientes de Malvinas y los residentes de la zona de Valle Fértil, quienes continuarán accediendo de manera gratuita al área protegida.

Para quienes busquen experiencias diferentes durante el receso invernal, los circuitos especiales de bicicleta, Cerro Morado, Río Salado y Quebrada de la Peña tendrán un valor de $42.000. Por su parte, uno de los recorridos más solicitados por los turistas, el circuito nocturno de luna llena, costará $47.000.

Los visitantes que decidan pernoctar dentro del predio podrán utilizar la zona de camping por un valor de $12.000 por persona. Además, quienes deseen contar con una atención personalizada durante el recorrido tendrán la posibilidad de contratar un guía exclusivo por $70.000.

Otro dato importante para los turistas es que el Museo Permanente de Dinosaurios mantendrá el acceso libre y gratuito, permitiendo complementar la experiencia con una visita a uno de los espacios más destacados para conocer la riqueza paleontológica de la región.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, Ischigualasto se prepara para recibir a miles de visitantes atraídos por sus paisajes únicos, sus formaciones geológicas de más de 200 millones de años y su reconocimiento internacional como uno de los sitios naturales más importantes del país. Las nuevas tarifas regirán durante la temporada alta y forman parte de la actualización anual de los servicios turísticos del parque.