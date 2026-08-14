Nuevos videos muestran cómo Insaurralde y Cirio limpiaron antes del allanamiento

Nuevas evidencias audiovisuales complican la situación de Martín Insaurralde y Jésica Cirio en la causa judicial conocida como Yategate. Según el material difundido en exclusiva por TN, la finca de San Vicente fue "limpiada" antes del allanamiento ocurrido el 24 de octubre de 2023.

En aquel procedimiento oficial apenas se detectaron $140.000.000 y 100 euros en tres casas del ex funcionario. Las filmaciones recientes exponen el retiro de cámaras de seguridad, grifería de lujo y el vaciado de cajones de vestidores donde presuntamente había dólares.

Los registros muestran el vestidor de Cirio con más de 30 pares de zapatillas y 20 pares de zapatos en su "glam room". El sector de juegos y gimnasio incluía una mesa de pool profesional, dos videojuegos arcade, un "flipper", seis máquinas de gimnasia y tres docenas de pesas.

En el living se observa una puerta con sensor de huella digital, una pantalla gigante y una mesa para 12 comensales, además de cuartos para invitados. Ante el proceso de divorcio en 2023, el abogado Fernando Burlando había recomendado a la modelo "documentar todo".

El material fue aportado por Nicolás Silvera de la Fundación Apolo y entregado al fiscal Sergio Mola y al juez Juan Tomás Rodríguez Ponte. La justicia solicitará peritajes a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal sobre el dispositivo.

Los archivos, capturados con un teléfono Apple, presentan fechas del 19 de abril y 23 de mayo de 2023, además del 5 de diciembre de 2025. Finalmente, la justicia sobreseyó a Sofía Clerici tras considerar que los US$569.911 hallados en su poder son fruto de 20 años de labor.