La obesidad no es solo una cuestión de kilos ni se resuelve únicamente comiendo menos. Es una enfermedad crónica y multifactorial en la que intervienen la genética, las hormonas, las emociones, los hábitos y las condiciones de vida. Así lo explicó la nutricionista Laura Alegre en Salud & Bienestar, donde destacó que el tratamiento debe adaptarse a cada persona y no reducirse a un número en la balanza.

La especialista recordó que el índice de masa corporal se utilizó durante años para clasificar el peso, pero hoy también se consideran otros indicadores de salud, como la circunferencia de cintura, los antecedentes clínicos y el bienestar general. La obesidad puede aumentar el riesgo de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, por lo que requiere controles y seguimiento.

Por qué no alcanza con hacer dieta

Alegre señaló que el sedentarismo, las jornadas laborales extensas, las costumbres familiares y las dificultades económicas influyen en la alimentación. También explicó que el metabolismo y los cambios hormonales pueden modificar la respuesta de cada organismo. Por eso, copiar una dieta de internet o seguir el plan de otra persona no garantiza resultados.

Laura Alegre, licenciada en Nutrición.

“Cada plan alimentario tiene que ser adecuado a la persona”, sostuvo. La nutricionista insistió en que modificar hábitos lleva tiempo y que intentar cambiarlo todo de un día para otro puede resultar difícil de sostener. La alimentación y la actividad física son pilares importantes, pero también debe atenderse la relación emocional con la comida.

En ese sentido, recomendó recuperar la atención a las señales de hambre y saciedad, especialmente en reuniones o situaciones donde se come de manera automática. Además, propuso evitar la idea de alimentos totalmente prohibidos para todas las personas: las cantidades, la frecuencia y las necesidades de salud importan. Quienes tienen otras enfermedades pueden requerir pautas específicas.

Tratamientos y cambios que perduren

La profesional explicó que algunos pacientes pueden beneficiarse de medicamentos indicados y supervisados por especialistas. Sin embargo, aclaró que estos no reemplazan el acompañamiento nutricional, la actividad física adaptada ni, cuando hace falta, el apoyo psicológico. En determinados casos también se evalúa la cirugía bariátrica mediante un equipo interdisciplinario.

“No esperen resultados inmediatos”, aconsejó. Para Alegre, una mejora puede comenzar con organizar las comidas, realizar un control médico o encontrar una actividad física posible, incluso cuando la balanza todavía no muestra grandes cambios. También pidió evitar comentarios sobre el cuerpo ajeno que generen culpa o presión.

Su recomendación final fue consultar a un médico clínico o a un profesional de nutrición para conocer el estado de salud y construir objetivos realistas. “No es una cuestión del número que yo veo ahí, es también lo que yo siento”, afirmó. El propósito es mejorar la salud y la calidad de vida con herramientas que puedan mantenerse a largo plazo.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.