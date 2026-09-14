El Papa León XIV cumple 71 años este lunes 14 de septiembre y recibió el saludo de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que le envió una carta en la que destacó su próxima visita al país.

“¡Feliz cumpleaños, Santo Padre! Argentina lo espera con los brazos abiertos”, expresaron los obispos en el mensaje. También aseguraron que rezan por su vida y por la misión que desarrolla al frente de la Iglesia Católica.

La carta fue firmada por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente 1º; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente 2º; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

La visita del Papa a la Argentina

El Episcopado destacó que este cumpleaños tiene un significado especial por la cercanía del viaje papal. León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, en el primer viaje de un Papa al país en casi 40 años.

El itinerario incluirá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. La Iglesia argentina señaló que se prepara para recibir al pontífice y vivir la visita como un encuentro de fe para todo el pueblo.

El Papa llegará el domingo 8 de noviembre por la tarde. Luego realizará una ofrenda floral en Plaza San Martín, se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y se alojará en la Nunciatura Apostólica.

Misas y encuentros previstos

El cronograma contempla 3 misas centrales durante la visita. La primera será el lunes 9 en el Monumento a los Españoles, en Palermo; la segunda tendrá lugar el martes 10 en Córdoba, después de un recorrido en papamóvil por la Escuela de Aviación Militar.

La última celebración será el miércoles 11 en Luján, antes de que León XIV parta hacia Perú desde el aeropuerto de Ezeiza. Además, habrá una vigilia con jóvenes y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

La agenda también incluye encuentros con autoridades en el Palacio Libertad, una reunión en la Universidad Católica Argentina y un encuentro ecuménico en el Palacio San Martín.

El pontífice visitará además el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y el Complejo Penitenciario Federal, mientras que está prevista una cena con obispos.

Un operativo especial

El Gobierno tendrá a su cargo la infraestructura, logística y seguridad del viaje, en coordinación con las fuerzas nacionales. La Policía Federal será la encargada de coordinar el operativo en los distintos puntos del recorrido.

Una delegación del Vaticano, encabezada por el responsable de seguridad de la Santa Sede, ya trabaja en Buenos Aires para evaluar accesos, recorridos y condiciones de los lugares que visitará el Papa.