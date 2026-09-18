Jan Oblak respaldó públicamente a Julián Álvarez después de que el delantero permaneciera en Atlético de Madrid tras su frustrado pase al Barcelona. El arquero aseguró que el plantel está acompañando al argentino y destacó el esfuerzo que realiza.

“Julián está con nosotros, lo estamos apoyando, está dando su máximo”, afirmó Oblak. El arquero también señaló que el atacante ya disputó algunos partidos y dio todo lo que pudo dentro del campo.

La continuidad en Atlético

Álvarez continúa en el Colchonero después de la situación generada durante el último mercado de pases. Ahora, el delantero se enfoca en la temporada con el equipo dirigido por Diego Simeone.

Oblak sostuvo que los jugadores y los capitanes del plantel gestionaron la situación como un tema normal. Además, manifestó que está seguro de que Álvarez seguirá dando el cien por ciento mientras permanezca en el club.

El próximo desafío

El Atlético de Madrid se prepara para enfrentar al Real Madrid este domingo por la séptima jornada de La Liga. El encuentro será como local y aparece como uno de los próximos desafíos para el equipo de Simeone.

El arquero también habló sobre Koke Resurrección y destacó su presente dentro del plantel. Oblak remarcó que el capitán continúa jugando por sus méritos y por el trabajo que realiza diariamente durante los entrenamientos.