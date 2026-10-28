Obra social, alquileres e internet: los aumentos que llegan en noviembre

El penúltimo mes del año comenzará con incrementos en rubros clave como contratos de alquileres, servicios de telefonía e internet y cuotas de medicina prepaga. Estas variaciones confirmadas generarán un impacto directo en la economía familiar y en las mediciones del índice oficial que elabora el Indec.

El ajuste de mayor magnitud se observará en los contratos de alquileres regulados por la normativa previa. La actualización anual alcanzará el 37,11% según el Índice de Contratos de Locación. Si bien refleja una desaceleración respecto a años pasados, representa un costo de gran peso para la economía del hogar.

En el sector de las telecomunicaciones, las empresas proveedoras de internet, televisión por cable y telefonía móvil notificaron incrementos para el inicio del mes. Los valores subirán un promedio del 2,5%, registrando variaciones específicas de acuerdo a cada operadora y las características de cada plan contratado.

Respecto a la medicina privada, las prestadoras de prepagas confirmaron un ajuste de hasta el 2,2% en sus aranceles mensuales. La suba afectará también a los copagos, una decisión que las firmas fundamentan en el incremento de insumos médicos, honorarios profesionales y costos operativos generales.

La nómina de ajustes se completará cuando el Gobierno nacional defina si aplicará variaciones en las tarifas de luz y gas. Asimismo, resta confirmar si habrá actualizaciones en el impuesto a los combustibles líquidos, medida que incidiría sobre el precio final de la nafta y del gasoil.