En el marco de las acciones coordinadas por el Comité Provincial de Emergencia (COPRE), la provincia puso en marcha un operativo de limpieza y mantenimiento de desagües y drenes en los departamentos de San Martín y 25 de Mayo.

Los trabajos tienen como propósito fundamental optimizar las condiciones de escurrimiento del agua y mitigar los riesgos ante eventuales crecientes o precipitaciones en la región.

En el departamento de San Martín, las labores se concentran sobre el desagüe San Isidro, identificado como el principal receptor de los caudales hídricos que descienden desde el Cerro Pie de Palo cada vez que se registran lluvias en el área de influencia.

En el lugar, una máquina excavadora se encuentra operando para despejar el cauce y asegurar una mayor capacidad de conducción.

Por su parte, en el departamento de 25 de Mayo el despliegue operativo se divide en dos frentes simultáneos para abarcar una mayor superficie de la red de riego y desagüe.

Una excavadora con oruga llevó a cabo las tareas de limpieza sobre la Ruta 279 —en el tramo comprendido entre la Calle 20 y el Callejón Del Bono— y actualmente trasladó su operatividad a las inmediaciones de la Calle 4 y la Ruta 270, en cercanías de la localidad de Villa Santa Rosa.

Una segunda maquinaria pesada opera de manera paralela enfocada exclusivamente en la limpieza y desobstrucción del dren ubicado sobre la Calle 21.

Trabajos preventivos

Desde los organismos técnicos aclararon que estas intervenciones corresponden a obras de mitigación. Si bien no eliminan por completo el riesgo hídrico propio de la zona geográfica, buscan optimizar de manera significativa la capacidad de conducción del agua y minimizar el impacto negativo ante posibles temporales de lluvia.