El director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, explicó los plazos y las características de las obras previstas para la Ruta 40 Norte y el nodo de Circunvalación, dos proyectos que apuntan a resolver puntos conflictivos y mejorar la circulación frente al crecimiento del tránsito en San Juan.

“Se ha convertido en un punto conflictivo por el caos que significa querer acceder a la Ruta 40 desde Santa Lucía o Rawson, o cruzar de un sentido al otro”, señaló en radio Sarmiento al referirse al cruce de Ruta 40 y Circunvalación. Según explicó, en determinados momentos del día incluso es necesaria la presencia de agentes de Policía para ordenar la circulación.

El proyecto contempla una gran rotonda elevada. “Lo que se va a ejecutar ahora es una gran rotonda de 160 metros de diámetro en altura, que va a descomprimir toda esa zona de intersecciones, conflictos y demoras”, detalló.

Respecto de los tiempos, Lucero aclaró que todavía no existe una fecha puntual para la apertura de sobres. “Durante el mes de septiembre tenemos la estimación de que vamos a llamar a licitación. Hay que hacer una publicación previa y recién ahí se pueden abrir los sobres”, explicó.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto estimado de $18.000 millones. “Una vez que las obras se adjudican, lo primero que se les pide a las empresas adjudicatarias es que establezcan un plan de cortes y desvíos”, indicó el funcionario.

Cómo será la nueva circulación

La modificación cambiará la configuración actual del cruce. “La avenida de Circunvalación, tal como está actualmente, va a quedar por debajo y por encima va a quedar una única gran rotonda”, explicó Lucero.

La nueva estructura tendrá dos carriles internos, mientras que los ramales de ingreso hacia Mendoza y hacia la Ruta 40 del lado del centro contarán con tres carriles. “El tercer carril va a permitir un giro a la derecha permanente”, precisó.

La dimensión de la obra está vinculada también con el volumen de tránsito que soporta actualmente el sector. De acuerdo con los censos mencionados por Lucero, allí circulan entre 35.000 y 40.000 vehículos por día.

Ruta 40 Norte suma dos frentes

En el caso de la Ruta 40 Norte, los primeros trabajos estarán concentrados en dos sectores. Uno será la sección comprendida entre Callejón Blanco y calle Rawson, de aproximadamente 3,7 kilómetros, mientras que el otro abarcará desde la rotonda de San Roque hasta Tucunuco.

“Esos son los tramos que se encararían en lo inmediato”, confirmó Lucero. El inicio de estos trabajos está previsto para octubre, una vez cumplidas las etapas correspondientes al proceso de licitación.

En el tramo entre Callejón Blanco y Rawson se proyecta una doble calzada. “Está pensado duplicar la configuración que tiene la ruta a Albardón en este momento. Es decir, una doble calzada, dos más dos, con 7,30 metros de ancho cada calzada”, explicó.

El proyecto también contempla un nuevo puente sobre el río San Juan y tres cruces a distinto nivel, ubicados en la zona de la actual rotonda de Albardón, calle Sarmiento y calle Rawson. “La Ruta 40 va a pasar elevada sobre esas calles”, señaló.

Repavimentación hacia el norte

El segundo sector tendrá una intervención diferente. Allí no se duplicará la calzada, sino que se realizará una repavimentación y distintas mejoras sobre la infraestructura existente.

“Va a ser una repavimentación y mejora”, explicó Lucero, quien detalló que también se trabajará sobre las banquinas, sectores inundables y el sistema hidráulico.

La situación actual presenta sectores deteriorados. “En un relevamiento que se ha hecho desde la institución se han detectado sectores que están entre los 6 y 6,50 metros de ancho”, indicó. La medida estándar mencionada para las rutas nacionales es de 7,30 metros.

El presupuesto previsto para este frente asciende a $26.000 millones y el plazo de ejecución será de seis meses. “Si se cumplen los plazos, durante 2027 debería estar terminado ese sector”, afirmó Lucero.