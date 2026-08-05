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Obras en Capital: las calles que estarán cortadas por trabajos viales
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó las intervenciones viales que se realizarán este miércoles 5 de agosto en distintos puntos de Capital. Las tareas incluyen pavimentación, bacheo, repavimentación y demolición de losas, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas.
Uno de los frentes de trabajo estará ubicado sobre el boulevard de avenida Córdoba, en el sector norte, entre Güemes y avenida Rioja, donde se ejecutarán tareas de colocación de carpetín.
En el marco del Plan 50 Cuadras, las cuadrillas trabajarán sobre calle Entre Ríos, entre Laprida y avenida Libertador. Allí se realizarán tareas de limpieza, bacheo y pavimentación.
El mismo programa también avanzará sobre calle Laprida, entre Mendoza y Entre Ríos, donde se llevará adelante una repavimentación parcial.
Además, continuará el corte total de calle Maipú, entre Catamarca y Sarmiento, debido a los trabajos de demolición de las losas afectadas.
Desde el municipio solicitaron a los automovilistas respetar la señalización instalada en cada uno de los sectores intervenidos y extremar las medidas de precaución para evitar demoras o inconvenientes durante la circulación.