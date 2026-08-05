La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó las intervenciones viales que se realizarán este miércoles 5 de agosto en distintos puntos de Capital. Las tareas incluyen pavimentación, bacheo, repavimentación y demolición de losas, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas.

Uno de los frentes de trabajo estará ubicado sobre el boulevard de avenida Córdoba, en el sector norte, entre Güemes y avenida Rioja, donde se ejecutarán tareas de colocación de carpetín.

La Municipalidad de Capital dio a conocer el cronograma de obras.

En el marco del Plan 50 Cuadras, las cuadrillas trabajarán sobre calle Entre Ríos, entre Laprida y avenida Libertador. Allí se realizarán tareas de limpieza, bacheo y pavimentación.

También trabajarán sobre este sector.

El mismo programa también avanzará sobre calle Laprida, entre Mendoza y Entre Ríos, donde se llevará adelante una repavimentación parcial.

Además, continuará el corte total de calle Maipú, entre Catamarca y Sarmiento, debido a los trabajos de demolición de las losas afectadas.

La calle Laprida estará interrumpida.

Desde el municipio solicitaron a los automovilistas respetar la señalización instalada en cada uno de los sectores intervenidos y extremar las medidas de precaución para evitar demoras o inconvenientes durante la circulación.