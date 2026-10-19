En el marco de Copre, avanzan las obras de mitigación hídrica en Pocito y Santa Lucía, con intervenciones en zonas consideradas críticas para mejorar la conducción y el escurrimiento del agua ante posibles crecientes.

En Pocito, las tareas se desarrollan en distintos puntos. En la bajada de creciente Las Cañitas se realiza la limpieza de la sección, mientras que en las bajadas Yanello y Barceló avanzan los trabajos de encauzamiento. En Yanello, además, se colocan disipadores para mejorar el comportamiento del flujo de agua.

Las intervenciones también abarcan el Gran Comparto, donde se utilizan una topadora y una cargadora, y el sector de Las Lomas, con trabajos de encauzamiento y colocación de disipadores.

Por otra parte, comenzaron las tareas de encauzamiento en el Dren Andrade. En tanto, los trabajos previstos en el sector de Bosque Moya ya fueron finalizados.

En Santa Lucía reabren y limpian drenes

En Santa Lucía, las obras se desarrollan en dos frentes. Sobre calle Cordillera de los Andes, entre Angualasto y San Juan, se lleva adelante la reapertura del Dren Zapata.

A su vez, sobre calle Roque Sáenz Peña se trabaja en la reapertura y limpieza del Dren 25 de Mayo. Como parte de la continuidad del plan, está previsto avanzar con nuevas tareas en el Dren Zapata, a la altura del asentamiento Pedro Echagüe.

Qué buscan las obras de mitigación

Las intervenciones apuntan a mejorar la capacidad de conducción del agua y reducir los riesgos ante eventuales contingencias hídricas. La limpieza y reapertura de drenes, junto con el encauzamiento de bajadas de creciente, forman parte de las acciones preventivas previstas en sectores estratégicos.

Sin embargo, las obras de mitigación no eliminan el riesgo de inundaciones o crecientes, sino que buscan disminuir su impacto y mejorar la preparación del territorio frente a distintos escenarios.