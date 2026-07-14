Los vecinos de una zona de Capital deberán tomar precauciones este martes 14 de julio debido a un corte programado del servicio de agua potable. La interrupción fue informada por Obras Sanitarias (OS) y se debe a trabajos de empalme de una nueva cañería.

Según informó el organismo, las tareas consistirán en el empalme de una cañería de 160 milímetros de PEAD sobre avenida Córdoba, entre las calles Urquiza y Suipacha, con el objetivo de brindar servicio al conjunto habitacional Córdoba 1.

Obras Sanitarias anunció trabajos de cañerias.

Como consecuencia de estas obras, el suministro de agua potable estará afectado entre las 9 y las 16, aproximadamente, en avenida Córdoba entre Urquiza y Suipacha y zonas aledañas.

Desde OS recomendaron a los usuarios hacer un uso responsable de las reservas de agua almacenadas en los tanques domiciliarios y priorizar el consumo para actividades esenciales, como la hidratación, la higiene y la preparación de alimentos.

Además, recordaron que los tanques domiciliarios, siempre que se utilicen de manera racional, permiten afrontar este tipo de interrupciones del servicio durante más de 24 horas.