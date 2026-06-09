Los conductores que circulan habitualmente por el centro de San Juan deberán modificar sus recorridos durante los próximos días. Obras Sanitarias informó que desde este martes 9 de junio se realizará un corte total de tránsito sobre un tramo de avenida España, en Capital, debido a trabajos de renovación de una conexión domiciliaria cloacal.

Según detalló el organismo, las tareas se desarrollarán sobre avenida España, entre las calles Maipú y Alberdi, donde personal del área de Servicio Cloaca llevará adelante la renovación de una conexión domiciliaria de 150 milímetros por una nueva cañería de PVC de 160 milímetros.

Para ejecutar los trabajos será necesario interrumpir completamente la circulación vehicular en el sector afectado durante dos días consecutivos.

Obras Sanitarias anunció trabajos de mantenimiento cloacales.

Desde Obras Sanitarias indicaron que la zona permanecerá debidamente señalizada y contará con cartelería informativa para orientar a los conductores sobre los desvíos y calles alternativas habilitadas.

Las autoridades recomendaron a quienes transiten por el área planificar recorridos alternativos para evitar demoras, especialmente en horarios de mayor circulación vehicular.

El corte forma parte de las tareas de mantenimiento y renovación de la infraestructura cloacal que se desarrollan en distintos puntos de la provincia con el objetivo de mejorar el funcionamiento del servicio.