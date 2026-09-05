Tras la difusión de un informe en HUARPE TV, en el cual los vecinos del barrio Rivadavia Norte denunciaron públicamente la alarmante afloración de aguas servidas en un espacio comunitario, Obras Sanitarias (OS) decidió intervenir de inmediato. A pesar de que la rotura se encontraba dentro de un espacio compartido por consorcios y, por lo tanto, correspondía al ámbito privado de los propietarios, la gravedad del foco infeccioso obligó a la empresa estatal a tomar cartas en el asunto para dar una solución definitiva a la comunidad.

Javier Sánchez, gerente de operaciones de OS, y José García, jefe de cloacas, encabezaron el operativo técnico que solucionó la grave contaminación que afectaba la salud de los vecinos desde hacía más de un año y medio.

La pesadilla de los vecinos del Rivadavia Norte

El reclamo vecinal reflejaba una profunda preocupación por el derrame cloacal en su vida diaria. Los habitantes relataron que la pérdida de aguas contaminadas se había convertido en un insoportable foco de moscas y mosquitos. "La mayoría somos personas mayores, pero también hay niños", señaló una vecina afectada, destacando el peligro inminente para la salud pública. La acumulación de líquidos residuales impedía incluso ventilar los departamentos, condenando a las familias a vivir encerradas. El peligro era mayor para los chicos que solían jugar a la pelota en el sector verde común: si el fútbol caía en el foso gigante lleno de aguas servidas, lo retiraban de forma precaria con cañas o palos, exponiéndose directamente a la contaminación.

Según los testimonios, las distintas entidades se deslindaban de la responsabilidad, prolongando el calvario vecinal durante dieciocho meses. Algunos residentes sospechaban que el inconveniente provenía de pozos sépticos antiguos que no habían sido debidamente sellados tras realizarse la conexión a la nueva red de cloacas del barrio.

La respuesta oficial y la reparación de Obras Sanitarias

Ante la urgencia de la situación, Obras Sanitarias recogió el guante. Javier Sánchez, gerente de operaciones de la compañía, explicó que la empresa cuenta con un límite de competencia legal claro, pero que la salud pública obligó a actuar de oficio. "En este caso en particular, era un foco infeccioso y, si bien estaba dentro de los espacios compartidos donde no corresponde la intervención de Obras Sanitarias, intervenimos justamente porque afectaba a todos los vecinos", afirmó Sánchez.

Por su parte, José García, jefe de cloacas, detalló con precisión científica el origen de la avería. Estos complejos poseen redes cloacales internas que recorren las zonas verdes comunes. Con el tiempo, estos sectores comenzaron a ser usados como estacionamiento para vehículos particulares, lo que terminó por romper las cámaras de inspección y aplastar las tuberías domiciliarias internas.

"La particularidad es que si se rompe la conexión entre el domicilio y nuestra colectora, el líquido deja de circular, se genera un tapón por carga y el fluido retrocede e ingresa a los hogares, o bien se desborda en la superficie", especificó García. Ante este panorama, se reparó la cañería interna dañada, permitiendo que el líquido obstruido fluyera normalmente hacia la red colectora de OS.

Prevención vecinal y protocolo para denuncias

Para evitar futuros incidentes, las autoridades de OS hicieron un llamado a la responsabilidad de los usuarios. José García remarcó que es fundamental tener precaución dentro de estas unidades y "evitar pisar las tapas de acceso con vehículos, porque eso deteriora la infraestructura, introduce materiales y obstruye la red". Cuidar este tramo interno que une la instalación privada con el colector público es clave para el funcionamiento del sistema.

Finalmente, Javier Sánchez recordó que los canales de comunicación de OS están activos para recibir reclamos y actuar rápido. "Para reportar pérdidas o desbordes cloacales, los vecinos deben comunicarse al 08002 6773 o al 264 50644". El gerente de operaciones destacó que la carga de denuncias por estas vías oficiales ayuda a determinar prioridades, mejorar los tiempos de respuesta y resolver ágilmente los inconvenientes.