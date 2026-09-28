El manejo de los fondos destinados a las obras viales volvió a quedar bajo la lupa. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció que el Gobierno nacional ejecutó apenas el 26,2% de los recursos recaudados a través del Sistema Vial Integrado (SisVial) entre 2024 y mayo de 2026, mientras más de $1 billón permanecía colocado en instrumentos financieros o inmovilizado.

De acuerdo con los números difundidos por el gremio y reconstruidos a partir de documentación oficial, durante ese período se recaudaron $1.503.252 millones destinados a infraestructura vial. De ese total, $394.406 millones fueron utilizados para obras, mientras que el resto no se volcó a trabajos sobre las rutas.

El dato representa una ejecución de poco más de una cuarta parte de los recursos disponibles. Una investigación basada en registros oficiales había calculado que, al 31 de mayo de 2026, unos $1.038.779 millones se encontraban entre inversiones financieras y dinero inmovilizado en una cuenta corriente. Dentro de ese monto había fondos colocados en títulos públicos y plazos fijos.

Qué cuestionan los trabajadores viales

Desde STVyARA cuestionaron que los recursos destinados específicamente a la infraestructura vial no hayan sido utilizados en su totalidad para el mantenimiento, reparación y construcción de rutas.

El sindicato calificó la situación como un “ruticidio” y vinculó la subejecución de los fondos con el deterioro de la red vial nacional. También cuestionó el proceso de incorporación de nuevos tramos de rutas al sistema de concesiones privadas y sostuvo que el debilitamiento de Vialidad Nacional podría afectar su capacidad de control.

El reclamo se da además en un contexto de reducción de la obra pública. Un relevamiento de Infobae sobre el presupuesto de 2026 señaló que, dentro de las obras bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad, 119 de 175 proyectos no tenían crédito vigente y que solo 45 registraban algún grado de ejecución al 30 de agosto.

La explicación del Gobierno

El Ejecutivo reconoció públicamente que parte de los recursos del SisVial fueron administrados por el Ministerio de Economía y justificó esa decisión en la necesidad de sostener el equilibrio fiscal.

En declaraciones citadas por La Nación, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que una parte de los impuestos destinados al sistema vial es utilizada por Economía para contribuir al equilibrio de las cuentas públicas. Al mismo tiempo, afirmó que las rutas continúan recibiendo mantenimiento.

La discusión también llegó a la Justicia. En agosto, la provincia de La Rioja se presentó como querellante en una causa que investiga el presunto uso irregular de fondos del SisVial. Además, un juez aceptó un amparo colectivo y solicitó informes al Ministerio de Economía, a Vialidad Nacional y al Banco Nación sobre el destino de los recursos.

El debate sobre los fondos viales queda así atravesado por dos posiciones: mientras el gremio reclama que los recursos afectados a las rutas sean destinados a infraestructura, el Gobierno sostiene que la administración de esos fondos forma parte de su estrategia para ordenar las cuentas públicas. El dato que permanece en el centro de la discusión es que, sobre los $1,5 billones recaudados hasta mayo de 2026, solo $394.406 millones habían sido ejecutados en obras según los registros difundidos.