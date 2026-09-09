La Escuela Obreros del Porvenir abrirá el 14 de septiembre una nueva inscripción para sus cursos vinculados con la hotelería minera, en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda. Ramiro Molina, docente y responsable de la capacitación, explicó a DIARIO HUARPE que la propuesta pasó de tres cursos y 26 alumnos a reunir alrededor de 400 inscriptos en los últimos lanzamientos. Además, la institución mantiene una bolsa de trabajo conectada con empresas del sector y sumó tres nuevas capacitaciones.

“Cuando empezamos hace dos años teníamos tres cursos con 26 alumnos entre los tres. Ahora estamos con todos estos cursos y llegamos a más de 400 alumnos por lanzamiento”, contó Molina. En octubre, la propuesta cumplirá dos años desde su inicio.

Una puerta de entrada a la minería

Uno de los datos que destacó Molina es que la hotelería minera puede funcionar como una de las primeras vías para ingresar a trabajar en los campamentos de la cordillera. Según explicó, muchas de esas tareas no requieren conocimientos técnicos específicos ni una experiencia previa dentro de la minería.

“Estas áreas de hotelería minera es una de las áreas más fáciles de ingresar a trabajar en la minería porque no son áreas tan técnicas”, señaló.

La idea es que una persona pueda comenzar en tareas como cocina, mantenimiento, recepción, depósito, logística o aseo y, una vez dentro de los campamentos, conocer otras posibilidades laborales.

“Llegado, habiendo entrado a trabajar en la minería en alguna de estas áreas, el que quiera hacer carrera empieza a conocer, a preguntar, a averiguar sobre otros espacios que puedan haber”, explicó Molina.

El docente remarcó que los campamentos reúnen trabajadores de numerosas empresas contratistas, por lo que ese primer ingreso también puede permitir generar contactos y acceder posteriormente a otros puestos.

Una bolsa de trabajo vinculada a empresas

La escuela también busca convertirse en un puente entre la capacitación y la contratación. Molina explicó que los alumnos que finalizan los cursos son incorporados a una bolsa de trabajo a la que tienen acceso empresas vinculadas con la hotelería minera.

“Tenemos vinculación con algunas empresas del medio que se dedican a este rubro de la hotelería minera y ellos tienen ingreso a esa bolsa de trabajo”, explicó.

Los perfiles están organizados de acuerdo con los cursos realizados, de manera que las empresas puedan identificar qué capacitación tiene cada persona.

“Es un puente que nosotros tratamos de construir entre la institución educativa y las empresas para que puedan acceder a perfiles que han hecho los cursos y que ya tienen conocimiento de lo que es el trabajo en la minería”, afirmó.

Tres cursos nuevos

Para esta nueva edición, la escuela mantendrá las capacitaciones de desempeño en cocina de minería, mantenimiento de campamentos mineros, recepción en hotelería minera, depósito de campamento, logística destinada a la minería, aseo de campamentos y supervisor de campamento minero.

A esa oferta se sumarán tres propuestas nuevas: Logística Externa orientada a la Minería, Oratoria para Líderes y El Arte de las Ventas.

Molina explicó que la oferta se modifica en función de lo que ocurre en el sector. “Siempre buscamos perfeccionar los cursos y siempre estamos mejorándolos con información, con la realidad del mercado, con la realidad de lo que va pasando en la minería mes a mes, año a año”, señaló.

Las inscripciones comenzarán el 14 de septiembre, de 18 a 21:30, en la Escuela Obreros del Porvenir, ubicada sobre avenida Alem, pasando avenida Córdoba.

Los valores dependen de cada capacitación. La mayoría de los cursos tienen un costo de dos cuotas de $50.000 o $85.000 por pago único.

La nueva edición se inicia así con una propuesta que busca preparar trabajadores para tareas concretas de los campamentos mineros y, al mismo tiempo, generar un vínculo directo con las empresas que necesitan incorporar personal.