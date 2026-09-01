El deseo de viajar sigue intacto entre los argentinos, aunque la realidad económica aparece como una barrera cada vez más importante. Un estudio reveló que 8 de cada 10 personas mantienen una predisposición positiva a realizar un viaje, pero menos de la mitad logra convertir ese deseo en un plan concreto.

El relevamiento expuso una marcada brecha entre las ganas de viajar y las posibilidades económicas para hacerlo. La necesidad de priorizar gastos, ahorrar y afrontar los costos de una salida turística condiciona las decisiones de miles de familias.

El informe Global Holiday Barometer 2026, elaborado por Redion junto a Ipsos Internacional en 26 países, incluyó por primera vez a la Argentina y analizó el comportamiento turístico como un indicador del consumo.

El deseo se mantiene, pero los viajes se reducen

Según el estudio, el 81% de los argentinos mantiene una predisposición positiva hacia viajar durante 2026. Sin embargo, solo el 47% manifestó una intención marcada de concretar un viaje.

La distancia entre el deseo y la realidad también se observa en la frecuencia. El 43% de los consultados realiza apenas un viaje de placer por año y solo el 25% logra viajar dos veces durante el mismo período.

El resultado refleja una tendencia hacia un consumo turístico más racionalizado, en el que las familias deben elegir con mayor cuidado cuándo y cuánto gastar.

El bolsillo condiciona las decisiones

La imposibilidad de afrontar determinados gastos y la necesidad de reservar dinero para otras obligaciones aparecen entre los principales factores que limitan los viajes.

De esta manera, el turismo se convierte en otro sector atravesado por la situación del consumo doméstico. Las ganas de viajar continúan, pero las posibilidades concretas dependen cada vez más de la capacidad económica de cada hogar.

Viajar menos y planificar más

La tendencia muestra que los argentinos no abandonaron el deseo de salir, conocer destinos o tomarse vacaciones. Lo que cambió es la forma en que organizan esos viajes.

La planificación previa, la búsqueda de promociones y la reducción de la frecuencia aparecen como algunas de las estrategias para sostener un gasto que para muchas familias continúa siendo importante, pero que ya no resulta tan accesible como antes.

El desafío para el sector turístico será transformar esa fuerte intención de viajar en reservas y movimiento real, en un escenario donde el deseo existe, pero el bolsillo sigue teniendo la última palabra.