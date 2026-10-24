Ocho de cada10 argentinos llegan a fin de mes sin dinero sobrante

La falta de margen económico afecta a la mayoría de los hogares argentinos y obliga a muchas personas a recurrir al crédito para afrontar sus gastos cotidianos. Según un relevamiento de Brain Network, el 82% de los encuestados no llega a fin de mes con dinero sobrante, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades laborales y el endeudamiento.

El estudio, difundido por Ámbito, indicó que el 45% de las personas consultadas llega justo a fin de mes, mientras que el 34% no consigue cubrir todos sus gastos. Los datos describen un escenario de tensión financiera y escasa capacidad de ahorro, en el que las familias deben ajustar sus consumos o buscar alternativas para cumplir con sus obligaciones.

El relevamiento también identificó tres grupos según la situación económica de los encuestados. El 57% corresponde a los denominados “Malabaristas”, personas que consiguen mantener sus pagos mediante ajustes frecuentes, pero con un equilibrio financiero frágil. En tanto, el 22% integra el segmento de los “Al día”, con mayor estabilidad, mientras que el 21% forma parte de los “Desbordados”, que enfrentan ingresos insuficientes y atrasos recurrentes.

La tarjeta de crédito, una herramienta para cubrir los gastos

La utilización del financiamiento aparece como una de las principales respuestas ante la falta de dinero. El informe señaló que el 79% de los encuestados tiene tarjeta de crédito y que, entre quienes atravesaron dificultades de pago, el 40% recurre a ella para cubrir el faltante de ingresos.

Además, el 31% indicó que reduce sus gastos como estrategia para afrontar sus compromisos, mientras que el 23% pide dinero prestado a familiares o amigos. Por otra parte, el 17% posterga pagos y el 16% recurre a préstamos.

Esta dinámica puede trasladar los problemas económicos hacia los meses siguientes, especialmente cuando el crédito deja de utilizarse para afrontar un gasto puntual y pasa a ser una herramienta para sostener el consumo básico o cubrir deudas anteriores.

La situación resulta más compleja entre quienes integran el grupo de los “Desbordados”. Según el estudio, el 21% de las personas con dificultades de pago dentro de ese segmento tomó un nuevo préstamo durante los últimos tres meses para cubrir otra deuda.

Ariel Kaplan, senior partner de Brain Network, advirtió sobre el riesgo de exclusión financiera que enfrentan quienes atraviesan las situaciones más graves. En ese sentido, estimó que una parte de quienes integran el grupo de los “Desbordados” podría quedar fuera del sistema financiero una vez que se normalice la situación.

Dificultades para pagar deudas bancarias y digitales

Los problemas para cumplir con los vencimientos también alcanzan a quienes tienen obligaciones con bancos y plataformas financieras digitales. El relevamiento indicó que, durante los últimos seis meses, el 60% de las personas endeudadas con bancos tuvo dificultades de pago. Entre quienes mantienen compromisos con fintech, la proporción llegó al 65%.

Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir ambas obligaciones, el 72% prioriza el pago de la deuda bancaria, mientras que el 18% opta por cancelar primero la deuda con una fintech.

Frente a este panorama, la posibilidad de refinanciar los compromisos aparece como una alternativa para aliviar las cuotas mensuales. Entre los “Malabaristas” y los “Desbordados”, el 69% manifestó interés en pagar cuotas más bajas a cambio de extender los plazos. Entre quienes ya presentan atrasos, el porcentaje asciende al 72%.

Sin embargo, el acceso a esas alternativas es limitado. El 45% de las personas con mora aseguró que no recibió una propuesta de refinanciación, mientras que el 59% no la solicitó por iniciativa propia.

Expectativas divididas para el próximo año

Pese a las dificultades actuales, las perspectivas económicas de los encuestados muestran diferencias. El 44% espera que su capacidad para afrontar los pagos mejore durante el próximo año, mientras que el 36% considera que se mantendrá sin cambios. En contraste, el 20% anticipa un empeoramiento de su situación financiera.

Entre quienes integran el grupo de los “Desbordados”, el pesimismo es mayor: cerca del 30% prevé que sus condiciones económicas se deterioren.

Los resultados reflejan un escenario en el que una parte importante de los hogares depende de ajustes de consumo, préstamos y tarjetas de crédito para llegar a fin de mes. La falta de ingresos disponibles y la acumulación de vencimientos limitan, además, la posibilidad de ahorrar y afrontar nuevos gastos sin recurrir al endeudamiento.