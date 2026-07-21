En medio de tarifazos a la energía eléctrica que favorecen a las grandes compañías del sector, dañan el bolsillo de los propios trabajadores mejor pagos, que no están llegando a fin de mes con su ingreso.

Un estudio que APSEE, el gremio que representa al personal superior de las empresas de energía eléctrica, confirmó que el 80 por ciento de los encuestados afirmó tener deudas y casi 4 de cada 10 tienen mora en los créditos. Y que esas deudas se usan para consumos cotidianos como alimentos, ropa y bienes básicos. Seguidos luego por el 33 % que lo destina a pagar el alquiler y las expensas (27 %) y el pago de tarjetas de crédito (26 %).

Mara Rivera, la secretaría técnica y de Relaciones Internacionales de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) -quien elaboró el estudio- explicó esta crisis tiene que ver con que “el gobierno impone un techo paritario que no logra que los salarios le ganen a la inflación”. Precisó la especialista que desde el gobierno de Macri hasta hoy el sector perdió el 46% del poder de compra de los ingresos.

La encuesta, que además muestra la diferencia en el sueldo según género, tiene el 79 % de las respuestas en personas que viven en la Provincia de Buenos Aires. El resto proviene de CABA (20%) y otras provincias (1%). Esto es importante porque en el AMBA están Edenor y Edesur, las dos distribuidoras grandes, y las centrales eléctricas de generación Puerto y Dock Sud, entre otras. En esa zona se genera el 44% de la producción total de electricidad del país.

Lo interesante de la encuesta es que advierte que el ingreso promedio por hogar de estos segmentos es de $2.697.000, bastante por encima de la media general de toda la economía. Aun así, no puede llegar a fin de mes.

El trabajo de APSEE especifica que, en cuanto a las entidades acreedoras, los resultados muestran que la mayoría de los encuestados se endeudan principalmente con bancos emisores de tarjetas de crédito, aunque también aparecen otras entidades en menor medida.

“Dentro de este grupo de hogares endeudados, el 39 por ciento no tiene sólo un acreedor, sino que posee deudas con dos, tres o más entidades al mismo tiempo, combinando deudas con tarjeta de crédito, plataformas y otras modalidades informales, contando principalmente con préstamos de familiares y/o amigxs”, destaca el trabajo.

El problema de la tasa y la mora

El informe de APSEE especifica un problema serio para el nivel de endeudamiento familiar. “El 38% no conoce la tasa de interés que paga. Esta falta de conocimiento presenta”, destacan.

Aquí también hay diferencias de género: mientras que el 64% de las mujeres encuestadas no conoce la tasa, entre los varones el porcentaje desciende al 32%, “lo que evidencia un mayor desconocimiento en las mujeres. En general, aquellas personas que indicaron endeudarse principalmente con tarjetas de créditos son quienes desconocen la tasa de interés a pagar”.

Asimismo, APSEE mostró que el 37% de los trabajadores del sector está atrasado en el pago de sus deudas; y el 25% de ese grupo ya fue contactado por cobranzas. Es decir, la mora es alta.

Ahora bien ¿Qué hacen los hogares para tratar de achicar deudas? Reducen el consumo o cambian por opciones más económicas de alimentos o servicios básicos en un 55% de los casos. Asimismo, “la situación de endeudamiento se refleja también en el uso que los trabajadores hacen de sus ingresos extraordinarios”. Resulta particularmente significativo, dice el informe, que más del 49% de los encuestados destine la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) al pago de deudas, “lo que evidencia que este beneficio, concebido como un estímulo económico, termina funcionando como un mecanismo de alivio frente compromisos financieros acumulados”

Salud mental

El 65% que contestó la encuesta reportó deterioro en su salud mental en el último año. APSEE detalla que “entre quienes manifestaron sentir su salud afectada, los síntomas más frecuentes fueron la ansiedad (presente en el 55% de los casos), la angustia (45%) y el insomnio (35%). También se mencionaron la irascibilidad (20%), la sensación de ahogo (10%) y la taquicardia (10%), junto con otros problemas como hipertensión, estrés y presión arterial elevada en menor medida”.