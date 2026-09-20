Gendarmes de la Sección Puerto Velaz, dependiente del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, realizaron un control sobre la Ruta Nacional Nº 11, en Formosa. El procedimiento tuvo lugar a la altura del kilómetro 1.103, en la localidad de General Lucio V. Mansilla.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo particular en el que viajaba una pareja. Al realizar el control documentológico, los uniformados observaron que la acompañante presentaba signos de nerviosismo y llevaba una bolsa con peluches.

La inspección de los peluches

Los gendarmes advirtieron que los juguetes de felpa presentaban contornos irregulares y llamativos. Ante esta situación, decidieron someterlos al escáner de rayos X de la Fuerza para verificar qué contenían en su interior.

El estudio permitió confirmar las sospechas de los efectivos que participaban del procedimiento. En el interior de los peluches encontraron un total de 12 teléfonos celulares que eran trasladados de manera oculta.

El hallazgo

Según informó Gendarmería Nacional, los aparatos fueron detectados durante el control realizado sobre la Ruta Nacional Nº 11. La modalidad utilizada consistía en esconder los teléfonos móviles dentro de los juguetes de felpa. El procedimiento quedó registrado como un operativo contra el contrabando realizado en territorio formoseño.