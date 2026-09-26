Un hombre de 35 años quedó con prisión preventiva en Bahía Blanca, acusado de haberle transmitido VIH a su pareja después de ocultarle durante años que tenía el virus. La mujer conoció su diagnóstico cuando quedó embarazada de mellizos y se sometió a los controles médicos de rutina.

La investigación está a cargo de la fiscal Marina Lara, titular de la UFI N°7. La jueza Marisa Gabriela Promé, del Juzgado de Garantías Nº4, hizo lugar al pedido de prisión preventiva por los delitos de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa, en concurso ideal con lesiones graves.

Según la reconstrucción judicial, la pareja se conoció a fines de 2019 y comenzó a convivir en 2021. Ambos habían hablado de formar una familia y decidieron buscar un hijo. Fue durante ese embarazo cuando la mujer recibió el resultado positivo para VIH.

Después de conocer el diagnóstico, le contó lo ocurrido a su pareja. En un primer momento, según su declaración, el hombre le dijo que también se realizaría los estudios. Sin embargo, más tarde regresó al domicilio con una carpeta que contenía documentación médica y le reveló que ya sabía que tenía VIH.

La mujer aseguró ante la Justicia que quedó conmocionada con la revelación y le reprochó que nunca le hubiera permitido decidir si quería continuar con la relación conociendo su condición. Según su testimonio, el acusado sostuvo que había ocultado la información por temor a que ella terminara el vínculo.

La investigación determinó que el hombre había recibido su diagnóstico en 2016. Una infectóloga declaró que en 2018 había interrumpido la medicación y que, cuando volvió a verla junto a su pareja embarazada en 2021, tampoco se encontraba bajo tratamiento. La profesional indicó que, en esas circunstancias, existía probabilidad de transmisión del virus.

Durante el embarazo, la mujer comenzó tratamiento y sus hijos también recibieron medicación y controles después del nacimiento. Los últimos estudios realizados a los mellizos dieron resultado no reactivo, por lo que no adquirieron el virus. Ella, en cambio, deberá continuar con su tratamiento antirretroviral.

La causa también incorporó el testimonio de otra mujer que mantuvo posteriormente una relación con el acusado y aseguró que él tampoco le había informado que tenía VIH. En ese caso, los análisis dieron negativos y la jueza consideró que no había pruebas suficientes para sostener que hubiera existido un peligro concreto de transmisión durante ese vínculo.

Por su parte, la defensa cuestionó que exista una prueba científica que determine de manera concluyente que el acusado fue quien transmitió el virus a la primera denunciante. Sin embargo, la magistrada consideró que los testimonios, antecedentes médicos y demás indicios reunidos eran suficientes en esta etapa para sostener provisoriamente la hipótesis de la Fiscalía.

La jueza aclaró que la prisión preventiva no implica una condena y sostuvo la medida cautelar por considerar que existía riesgo de fuga. De acuerdo con la resolución judicial, los delitos investigados contemplan una escala de entre tres y 15 años de prisión.