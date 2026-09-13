Las redes sociales se convirtieron en una fuente habitual de información sobre salud bucal. Videos y retos virales prometen dientes más blancos y sonrisas perfectas mediante métodos sencillos, pero algunas de esas prácticas pueden provocar lesiones y complicaciones.

En Salud & Bienestar, el doctor Fabio Galdeano, odontólogo, llamó a tener cautela frente a estos contenidos y a consultar antes de aplicar cualquier recomendación encontrada en internet. “Solamente la ayuda profesional y los conceptos claros de conocimiento del profesional odontólogo es quien te puede ayudar al momento de lograr tu sonrisa”, sostuvo.

El especialista explicó que detrás de una sonrisa hay características particulares que deben ser evaluadas. La anatomía, la fisiología, las enfermedades, alergias y antecedentes de cada paciente son factores que pueden modificar la indicación de un tratamiento.

Trucos caseros que pueden ser peligrosos

Entre las recomendaciones que más circulan aparecen métodos para cepillarse los dientes con bicarbonato, carbón activado y otras sustancias.

Fabio Galdeano, odontólogo.

“Hay muchos videos que nos están mostrando cepillarse los dientes con bicarbonato, con carbón activado, con un montón de cosas que no son reales”, señaló Galdeano.

El odontólogo incluso mencionó prácticas que incluyen el uso de cloro y contó que tuvo que atender pacientes con lastimaduras y lesiones en la boca provocadas por sustancias utilizadas de manera incorrecta.

Que un componente aparezca dentro de un producto de higiene bucal tampoco significa que pueda utilizarse de manera independiente. La formulación, la cantidad y la indicación son diferentes. Por eso, una recomendación vista en redes no debería convertirse automáticamente en una práctica cotidiana.

La importancia de elegir bien

Las redes también son utilizadas para buscar profesionales. Una fotografía de un tratamiento puede despertar interés, pero no permite determinar si ese procedimiento es adecuado para otra persona.

Galdeano recomendó revisar cuidadosamente los perfiles y comprobar que los casos publicados sean verdaderos y correspondan al profesional que los presenta.

“Por favor a todas estas personas sean criteriosos, examinen los perfiles de los profesionales, asegúrense de que estos casos que publican sean reales”, pidió.

La consulta permite conocer el estado de la boca y definir qué alternativa es conveniente. “Tenemos que acceder de una manera criteriosa y evaluando cada una de las cosas que necesitamos para poder ser atendidos de manera correcta”, explicó.

Las redes pueden servir para informarse y conocer opciones, pero no reemplazan una evaluación odontológica. La recomendación es especialmente importante cuando se busca blanquear los dientes o realizar cambios estéticos.

“Hay muchas cosas en las redes que no son reales y que pueden hacerles daño si no consultan previamente con su odontólogo”, concluyó Galdeano.

Antes de probar un reto viral o una fórmula casera, una consulta profesional puede evitar una complicación y permitir que el tratamiento elegido sea seguro y adecuado para cada persona.

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.