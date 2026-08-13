El oficialismo venezolano y exlegisladores de la oposición alcanzaron este miércoles dos acuerdos para avanzar en una reforma del sistema judicial y renovar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El entendimiento se produjo en Caracas después de cinco sesiones realizadas bajo estricto hermetismo y con respaldo de Estados Unidos.

Uno de los acuerdos establece el inicio de un proceso para reformar la ley del Tribunal Supremo de Justicia y modificar el mecanismo mediante el cual se seleccionan sus integrantes. También contempla la renovación y ampliación del comité encargado de evaluar las postulaciones y la creación de un consejo que revise las credenciales y requisitos de los candidatos.

Según explicaron las delegaciones en un comunicado conjunto, el objetivo es evitar irregularidades en la selección de los integrantes del máximo tribunal venezolano.

Durante años, sectores de la oposición denunciaron que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro utilizaron sus mayorías legislativas para designar magistrados cercanos al oficialismo y mantener influencia sobre el Poder Judicial. El Gobierno venezolano rechazó históricamente esas acusaciones y sostuvo que los nombramientos se realizaron de acuerdo con la legislación vigente.

También acordaron buscar fondos para las víctimas de los terremotos

El segundo acuerdo alcanzado por las delegaciones apunta a concentrar esfuerzos para promover la recuperación de activos de reserva internacional depositados en el Banco de Inglaterra.

La intención es utilizar esos recursos para asistir a las víctimas de los terremotos que afectaron Venezuela el 24 de junio. Según la información difundida durante las conversaciones, los movimientos sísmicos dejaron al menos 6.300 muertos, unas 17.900 personas sin vivienda y 190 edificios colapsados.

Las reuniones se desarrollaron en un hotel del este de Caracas y constituyeron el primer ciclo formal de diálogo entre representantes de la actual Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y exlegisladores opositores.

El proceso comenzó casi siete semanas después de un encuentro entre el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien regresó temporalmente a Venezuela luego de permanecer casi ocho años en el exilio.

Estados Unidos respaldó las negociaciones

El nuevo diálogo político cuenta con el respaldo de Estados Unidos, que impulsó las conversaciones con el objetivo de fortalecer las instituciones democráticas y avanzar en la restitución de derechos fundamentales.

El Departamento de Estado estadounidense calificó la apertura del diálogo como una “oportunidad única” y afirmó que Washington mantiene su compromiso de respaldar el proceso, orientado a la estabilización de Venezuela, la recuperación económica, la reconciliación política y una transición pacífica.

Las conversaciones representan un nuevo intento de acercamiento entre sectores enfrentados de la política venezolana después del fracaso de otros cuatro procesos de diálogo desarrollados entre 2017 y 2024 fuera del país.