La Residencia del Adulto Mayor Eva Duarte, ubicada en Rivadavia, abrirá este jueves 8 de octubre un taller gratuito de Bailoterapia destinado a personas mayores de 65 años. La propuesta busca combinar actividad física, música, recreación y socialización.

La primera clase será a las 9:30 y podrán participar tanto varones como mujeres, sean o no integrantes de centros de jubilados. El único requisito es tener 65 años o más y poder acercarse hasta la residencia.

No requiere inscripción previa

Las personas interesadas podrán sumarse directamente a las clases, sin necesidad de realizar una inscripción previa. Deberán concurrir con ropa cómoda y llevar una botella de agua.

El taller estará a cargo de la profesora Mabel Páez, integrante del equipo Social de la Residencia. Las clases tendrán una duración de una hora y se realizarán todos los martes y jueves.

La propuesta contempla ejercicios acompañados por música y distintas técnicas y elementos de apoyo para trabajar la coordinación motora, el equilibrio, los reflejos y la estabilidad.

Actividad física y socialización

Además del componente físico, el taller apunta a estimular funciones cognitivas como la memoria, la atención y la concentración, junto con la psicomotricidad fina. También busca favorecer el fortalecimiento muscular y contribuir al cuidado de la salud cardiovascular y respiratoria.

Desde la organización destacaron que estos espacios también permiten fortalecer los vínculos entre pares, estimular la autoestima y la confianza y acompañar el bienestar integral de las personas mayores.

El taller continuará durante los meses de verano, por lo que quienes se incorporen podrán sostener la actividad más allá de las primeras semanas de octubre.