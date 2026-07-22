El intenso frío continuará marcando el pulso del invierno en San Juan. La ola polar que afecta a la provincia se mantendrá durante este miércoles 22 de julio, con temperaturas bajo cero en las primeras horas del día y un ambiente que seguirá muy frío a lo largo de toda la jornada.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la noche del martes y la madrugada del miércoles existía probabilidad de nevadas en distintos sectores de la provincia, en el marco de las condiciones invernales que se vienen registrando desde hace varios días.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Para este miércoles se espera una temperatura mínima de -1°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 6°C. El cielo permanecerá entre nublado y mayormente nublado durante todo el día, sin probabilidades significativas de precipitaciones una vez transcurrida la madrugada.

En cuanto al viento, durante la madrugada soplará desde el oeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la mañana rotará al noroeste con intensidades de 7 a 12 km/h, mientras que por la tarde y la noche volverá a predominar del oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Las condiciones forman parte de la ola polar que atraviesa gran parte del país y que en San Juan ya provocó nevadas en sectores de la cordillera e incluso postales inusuales en distintos departamentos durante los últimos días.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando se registran las temperaturas más bajas y pueden presentarse sectores con hielo sobre la calzada.