Olmedo apeló la condena de 10 años por intento de femicidio en Chimbas

Matías Olmedo ha decidido apelar la sentencia de 10 años de prisión efectiva que recibió por el intento de femicidio de su exnovia en la zona de Villa El Salvador. El caso entra ahora en una instancia de revisión judicial mientras se aguarda la fijación de una nueva audiencia para tratar el recurso. El tribunal que dictó el fallo el pasado cinco de junio estuvo conformado por Mabel Moya, Flavia Allende y Javier Figuerola.

Durante el proceso se reconstruyó el ataque ocurrido el nueve de enero de 2025 en la vivienda donde ambos residían. Según la acusación, Olmedo golpeó a la mujer e intentó estrangularla para luego herirla con un arma blanca en el rostro y el cuello.

La víctima brindó su testimonio durante el debate detallando las graves secuelas físicas y psicológicas. Antes de conocer la resolución, su entorno familiar había manifestado públicamente "Rogamos tener una sentencia positiva" debido a la angustia acumulada tras más de un año de investigación.

La querella representada por Gustavo Sánchez y Ana Valentina Sánchez solicitó originalmente una pena de 22 años, mientras que la Fiscalía pidió 12 años de cárcel. Por su parte, la defensa técnica buscó que el hecho fuera encuadrado como lesiones leves agravadas. Tras escuchar el veredicto, la joven agredida expresó que "Tengo que empezar a cicatrizar el corazón" al recordar un vínculo que estuvo marcado por situaciones de control y aislamiento.

El juicio tuvo una particularidad reglamentaria cuando los jueces advirtieron que habían omitido el juicio de cesura. Esta etapa permite a las partes discutir agravantes y atenuantes antes de fijar el monto definitivo de la pena.

Por este motivo, la resolución inicial fue anulada momentáneamente para cumplir con el paso legal correspondiente. Finalmente, el tribunal ratificó de forma unánime los 10 años de condena que ahora son cuestionados por la defensa. Olmedo permanece bajo prisión preventiva desde el inicio de la causa.