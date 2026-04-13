Aerolíneas Argentinas anunció una programación especial de vuelos y tarifas promocionales hacia Estados Unidos con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una estrategia orientada a facilitar el traslado de hinchas durante la competencia.

La propuesta contempla pasajes desde USD 686 final hacia Miami, mientras que los vuelos hacia ciudades clave como Kansas y Dallas —donde se disputarán partidos de la Selección Argentina— parten desde USD 1.863 final. Se trata de una oferta que busca acompañar el calendario deportivo con mayor conectividad y opciones de viaje.

El esquema diseñado por la aerolínea incluye vuelos directos en fechas específicas alineadas con los partidos del equipo nacional, además de un refuerzo de las frecuencias habituales hacia Miami.

Para el debut frente a Argelia, previsto para el 16 de junio en Kansas City, se programaron dos vuelos especiales, uno con arribo el día previo y otro el mismo día del encuentro. La lógica se repite para otros compromisos, con el objetivo de ajustar la llegada de pasajeros a los horarios de los partidos.



En el caso de Dallas, donde Argentina jugará el 22 de junio frente a Austria y el 27 de junio ante Jordania, la compañía dispuso cuatro vuelos especiales, dos por cada partido, también con opciones de llegada anticipada o el mismo día del evento.

De esta manera, la programación aérea se articula directamente con el calendario de la competencia, ofreciendo alternativas concretas para quienes busquen asistir a los encuentros sin escalas adicionales.

Conectividad federal

Uno de los ejes de la propuesta es la ampliación de la conectividad. La oferta no se limita a Buenos Aires, sino que incluye salidas desde Córdoba, Rosario y Tucumán, lo que permite a los pasajeros del interior acceder a los vuelos internacionales sin necesidad de emitir tramos por separado.

En ese marco, los vuelos hacia Miami desde Rosario operarán los martes, viernes y domingos, mientras que desde Tucumán lo harán los jueves y sábados. Desde Córdoba habrá frecuencias los lunes, miércoles, viernes y domingos, que además continuarán durante todo el año una vez finalizado el Mundial.

Esta red de conexiones busca integrar distintos puntos del país en una misma operación, facilitando la logística de viaje y reduciendo escalas innecesarias.

La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia de la compañía para acompañar eventos de gran escala. En este caso, la programación especial combina refuerzos en rutas tradicionales con vuelos específicos para fechas clave, en función de la participación argentina.