Operativo del Rupvaa en Jáchal: 119 vehículos verificados y dos secuestrados

En el marco de la política del Gobierno de San Juan de acercar el Estado a cada departamento, el Rupvaa, dependiente de la Secretaría de Seguridad, trasladó sus servicios a Jáchal con un operativo de verificación vehicular y grabado de autopartes que tuvo una gran respuesta de la comunidad.

Durante la jornada, los vecinos de Jáchal pudieron realizar trámites en su propio territorio. Se verificaron 65 automóviles y 52 motos, evitándoles el traslado hasta la ciudad y acercando las soluciones a quienes lo necesitan.

El trabajo en el territorio también dejó resultados concretos en materia de seguridad. En el marco de los controles se secuestraron un automóvil y una moto.

El grabado de autopartes, contemplado por la Ley Provincial N.º 1707-C, es una medida preventiva clave. Desalienta el robo de vehículos y la reventa de sus partes, y fortalece la identificación de los rodados en toda la provincia.